Malos olores, suciedad, precios en San Mateo.. hoy en el Teléfono del Lector

Era inevitable. San Mateo entra con fuerza en la sección del Teléfono de Lector y lo hace con una pequeña avalancha de quejas sobre lo ... que algún comunicante ha llamado «una verdadera peste». «El olor a meados en buena parte de las calles del Casco Antiguo después del disparo del cohete era insoportable, una vergüenza», afirma sin rodeos una de las llamadas. Otra:«He visto urinarios instalados en algunos rincones y a gente haciéndoselo fuera solo por no tener que esperar un rato. ¿Qué educación es esa?». Yuna más:«¿Qué imagen de ciudad y de fiestas da Logroño con semejante porquería corriendo a chorros por sus calles?»

Más sobre «aguas menores y mayores»

«El colmo de la guarrería», resume otra llamada sobre evacuaciones callejeras en el primer día de las fiestas de Logroño. «Mal está hacer aguas menores en plena calle –dice–, que ya es bastante asqueroso, pero es que hay incluso quien caga en la calle». Y termina:«Entiendo que haya fiesta e incluso desmadre en una jornada tan festiva y multitudinaria, pero algo habrá que hacer para evitar estas conductas tan incívicas».

«¿Pueden los bares cerrar sus váteres?»

Otra más sobre micciones, esta vez 'indoor'. «No me extraña que los chavales y chavalas terminen meando en la calle si los bares les cierran los váteres», se queja una lectora. «El día del chupinazo había un montón de bares llenos de gente –dice–, tanto dentro como a la puertas, que tenían el váter inhabilitado supuestamente por atasco o avería. ¿Pueden seguir funcionando en esas condiciones?», se pregunta. «Lo que es seguro que les funcionaba de primera –añade con sorna– es la caja registradora. Pasa siempre lo mismo con la hostelería logroñesa:todos son quejas, pero el servicio que ofrecen deja mucho que desear».

«Atraco a mano armada» en el Morrete

Otra lectora se queja de «los precios en la barra del Morrete Fest, en la plaza de San Bartolomé el día del cohete. Un atraco a mano armada». Ahí lo deja.

Felicitaciones a la brigada de limpieza

Aún con todo, también hay quien repara en «el buen trabajo» de la brigada de limpieza del Ayuntamiento de Logroño y agradece «su rápido y buen hacer». «Con lo complicado que tiene que ser trabajar en una jornada como el día del cohete, parece mentira cómo despejan las calles en cuestión de minutos».

Logroño, «una ciudad muy sucia»

Y, fiestas aparte pero siguiendo con el mismo tema, llama otro lector para mostrar su preocupación por «lo sucias que están las calles» de Logroño habitualmente. Cuenta que, con motivo de San Mateo, ha invitado a la ciudad a unos amigos cántabros y que estos han resaltado, para mal, el estado y la falta de limpieza de las calles. «No tiene nada que ver con las fiestas», advierte. «Porque ese comentario lo hicieron el día anterior al lanzamiento del cohete», apostilla antes de lamentar estar de acuerdo con esa afirmación: «Me da pena decirlo, pero Logroño es una ciudad que está muy sucia», concluye.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «Con cuatro gotas» se acumula el agua en la pasarela

Ampliar

Lectores distintos nos llevan hoy a la pasarela de Gonzalo Berceo sobre la vía, en Logroño. «Meses de arreglos con barrios desconectados para que en las primeras cuatro gotas de lluvia se acumule el agua hasta ese nivel», indica uno. «¿Qué pasará con los días de fuertes lluvias, hielo o nieve? Dirán que aún no está terminada, pero cuál será la solución?», concluye.