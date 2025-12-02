LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

EFE

Luena acusa a PP y Vox de impedir que la supresión del carril bici en Logroño se analice en Europa

La petición alude al «desmantelamiento» de los carriles bici construidos con fondos europeos y a la falta de avances en la implementación de las zonas de bajas emisiones

La Rioja

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:14

Comenta

El eurodiputado riojano socialista, César Luena, ha afirmado este martes que la alianza del Partido Popular y Vox ha impedido que la supresión de los carriles bici en Logroño se analice en el Parlamento Europeo.

Luena indicó en una nota de prensa que ambos partidos han rechazado una petición de Logroño en Bici y Ecologistas en Acción de La Rioja para que este asunto pudiera debatirse de nuevo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La iniciativa había sido presentada por los socialistas europeos a instancias de Luena y, aunque la petición continúa formalmente abierta, el Partido Popular y Vox han rechazado que pueda debatirse nuevamente en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, incidió el representante socialista, según informa la agencia EFE.

Recordó que Ecologistas en Acción de La Rioja y Logroño en Bici habían presentado una iniciativa sobre el presunto uso indebido de fondos europeos destinados a proyectos de infraestructura ciclista en la capital riojana.

La petición de estas dos organizaciones logroñesas alude al «desmantelamiento» de los carriles bici construidos con fondos europeos en la ciudad y a la falta de avances en la implementación de las zonas de bajas emisiones.

También solicitan en esta iniciativa la continuidad de los carriles peatonales y bici en los barrios de Madre de Dios y San José.

Además, hicieron constar su preocupación ante el riesgo de que el Ayuntamiento de Logroño tenga que devolver los fondos europeos concedidos para implementar medidas de descarbonización del transporte urbano y mejora de una movilidad más sostenible en la ciudad.

