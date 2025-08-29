LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El colectivo riojano de apoyo a Palestina en la rebautizada plaza Palestina Libre Justo Rodríguez

Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado

La manifestación comenzará a las 19:00 en la plaza Palestina Libre (Paseo del Espolón) y terminará su recorrido en la plaza Primero de Mayo

Alicia de Arcaya

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:40

Este domingo docenas de barcos partirán rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona. La flotilla más grande hasta la fecha, organizada por Flotilla Global Sumud. Desde Logroño, las asociaciones riojanas en apoyo a Palestina pondrán su granito de arena con la manifestación convocada en El Espolón (plaza rebautizada como Palestina Libre por el propio colectivo) este sábado a las 19.00 horas. El recorrido finalizará en la plaza Primero de Mayo, donde se leerá un manifiesto, se realizará una 'performance' en homenaje a la lucha diaria de los caídos y se expondrán unas fotografías en recuerdo a los periodistas asesinados en el conflicto.

«Nos preguntamos hasta cuándo va a durar el silencio de las instituciones riojanas y del Gobierno de España, les seguimos pidiendo el embargue de armas y que rompan relaciones con el Gobierno de Israel», ha proclamado Mireia Otín Ros, representante de Acampada por Palestina, esta mañana en la convocatoria de la protesta. Al que también han acudido los miembros de Amistad con Palestina Rioja Fares Khader, Julio Orellana y Enrique Ordena, y los representantes de Educación por Palestina La Rioja, Rubén Ladrera y Blanca Fernández.

A las puertas del inicio del año escolar, Ladrera ha recordado «la negación sistemática al derecho fundamental a la educación que sufren los niños de Gaza». «Han muerto más de 18.000 niños, cientos de escuelas destruidas. La ONU lo denomina un escolasticidio. Aquí empieza la semana que viene el curso escolar, en Palestina no podrán hacerlo», ha añadido.

Orduña, por su parte, ha hecho un llamamiento a «defender el derecho de resistencia del pueblo palestino». Y ha denunciado la situación en Gaza por ser «un holocausto. Esta es la solución final que se incrementa con la colaboración de los países occidentales».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  3. 3 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5 El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas
  6. 6 El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
  7. 7

    El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja
  8. 8

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  9. 9 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  10. 10 Irene Rosales, tras su separación de Kiko Rivera: «Ha sido una decisión dura de tomar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado

Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado