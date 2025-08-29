Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado La manifestación comenzará a las 19:00 en la plaza Palestina Libre (Paseo del Espolón) y terminará su recorrido en la plaza Primero de Mayo

Alicia de Arcaya Logroño Viernes, 29 de agosto 2025, 14:40 Comenta Compartir

Este domingo docenas de barcos partirán rumbo a Gaza desde el puerto de Barcelona. La flotilla más grande hasta la fecha, organizada por Flotilla Global Sumud. Desde Logroño, las asociaciones riojanas en apoyo a Palestina pondrán su granito de arena con la manifestación convocada en El Espolón (plaza rebautizada como Palestina Libre por el propio colectivo) este sábado a las 19.00 horas. El recorrido finalizará en la plaza Primero de Mayo, donde se leerá un manifiesto, se realizará una 'performance' en homenaje a la lucha diaria de los caídos y se expondrán unas fotografías en recuerdo a los periodistas asesinados en el conflicto.

«Nos preguntamos hasta cuándo va a durar el silencio de las instituciones riojanas y del Gobierno de España, les seguimos pidiendo el embargue de armas y que rompan relaciones con el Gobierno de Israel», ha proclamado Mireia Otín Ros, representante de Acampada por Palestina, esta mañana en la convocatoria de la protesta. Al que también han acudido los miembros de Amistad con Palestina Rioja Fares Khader, Julio Orellana y Enrique Ordena, y los representantes de Educación por Palestina La Rioja, Rubén Ladrera y Blanca Fernández.

A las puertas del inicio del año escolar, Ladrera ha recordado «la negación sistemática al derecho fundamental a la educación que sufren los niños de Gaza». «Han muerto más de 18.000 niños, cientos de escuelas destruidas. La ONU lo denomina un escolasticidio. Aquí empieza la semana que viene el curso escolar, en Palestina no podrán hacerlo», ha añadido.

Orduña, por su parte, ha hecho un llamamiento a «defender el derecho de resistencia del pueblo palestino». Y ha denunciado la situación en Gaza por ser «un holocausto. Esta es la solución final que se incrementa con la colaboración de los países occidentales».

Temas

Logroño

Palestina

Gaza