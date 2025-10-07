Logroño resiste la caída de la rentabilidad del alquiler en España El rendimiento del alquiler baja al 6,9 % en el país, pero la capital riojana mantiene cifras estables gracias a su menor presión de precios y alta demanda de arrendamiento

La RIoja Logroño Martes, 7 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

La rentabilidad bruta de la vivienda en España cayó al 6,9 % en el tercer trimestre de 2025, según Idealista, tras meses de encarecimiento del suelo y moderación en los precios de alquiler. En Logroño, sin embargo, la caída es más leve: el mercado local conserva una rentabilidad más próxima al 7 %, apoyada en una demanda estable y precios de compra más contenidos que en las grandes capitales.

El informe de idealista señala que Madrid y Barcelona registraron las bajadas más notables por el encarecimiento del metro cuadrado, mientras que en ciudades medianas como Logroño o Burgos la relación entre coste y retorno sigue siendo más equilibrada, atrayendo a pequeños inversores y propietarios particulares.

El atractivo riojano se sustenta en tasas de ocupación elevadas, una oferta moderada de vivienda en alquiler y un entorno urbano donde la inversión inicial es sensiblemente menor que en los grandes mercados nacionales.

Los analistas prevén que la tendencia continúe con rentabilidades estables en las capitales de tamaño medio, aunque con menor margen de crecimiento si los tipos hipotecarios no bajan en los próximos meses.

Temas

Logroño

Alquiler

Vivienda