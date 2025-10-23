Logroño ofrecerá 1.181 plazas en las ludotecas de Navidad El plazo de solicitud se inicia el próximo lunes, 27 de octubre, y se prolonga hasta el 31 de octubre

La Rioja Logroño Jueves, 23 de octubre 2025, 12:35

El Programa de Ludotecas en Vacaciones de Navidad 2025/2026 ofrece 1.181 plazas dirigidas a niñas y niños empadronados en Logroño, nacidos entre el 2014 y el 2021. El plazo de solicitud se abre el próximo lunes 27 de octubre.

El objetivo de este programa, tal como ha explicado la edil Laura Rivas, es «favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares, ofreciendo a nuestros niños y niñas un espacio educativo y de ocio positivo en su entorno más cercano».

El programa cuenta con dos turnos: el primero, de cuatro días de actividad, se desarrollará los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre; y el segundo turno, de tres días, se realizará los días 2, 5 y 7 de enero de 2026.

La concejala de Infancia ha detallado que su «compromiso con las familias que más necesitan este recurso, garantizando la participación de aquellas con situaciones de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género, una vez acreditada su condición». Por eso, en la inscripción «se dará prioridad a familias numerosas, monoparentales, adoptivas o de acogida, así como a aquellas con problemas de conciliación laboral».

En este sentido, Rivas ha explicado que, en caso de que la demanda supere la oferta, se aplicará una baremación por renta per cápita dentro de los colectivos prioritarios. Una vez atendidas estas familias, las plazas restantes se asignarán por orden de solicitud al resto de familias empadronadas en Logroño.

En concreto, Logroño cuenta con nueve espacios infantiles municipales: Canicas, Cucaña, El Desván, La Peonza, El Escondite, Lobete, La Comba, La Oca, El Trenecito (ludoteca abierta) y el espacio infantojuvenil La Atalaya.

Las 1.181 plazas disponibles se distribuyen entre todos estos espacios: 826 son plazas generales para las familias y 96 plazas están gestionadas por los Centros de Servicios Sociales Municipales. Por su parte, la Ludoteca El Trenecito, en su modalidad de ludoteca abierta, ofrecerá las 259 plazas restantes, a las que se podrá acceder mediante reserva online desde las 10:00 horas del día anterior (27 plazas) o por orden de llegada a la ludoteca el mismo día de la participación (10 plazas).

Precios públicos y proceso de inscripción

Las cuotas son las establecidas en los precios públicos municipales. De esta forma, el turno 1 (4 días) tiene un coste de 10,40 euros por el primer participante y 5,20 euros para miembros adicionales de la misma unidad familiar. En el turno 2 (3 días) el coste es de 7,80 euros por participante y 3,90 euros para miembros adicionales.

El plazo de solicitud estará abierto del 27 al 31 de octubre de 2025. Las familias deberán cumplimentar la ficha de solicitud y enviarla por correo electrónico a la ludoteca elegida. Los listados provisionales se publicarán el 10 de noviembre a las 12.00 horas, las alegaciones podrán presentarse antes de las 14:00 horas del 12 de noviembre, y los listados definitivos estarán disponibles el 20 de noviembre a partir de las 16:30 horas.

