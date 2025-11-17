Logroño recibirá más de un millón de euros para impulsar infraestructuras urbanas inteligentes La capital riojana fue seleccionada para participar en el proyecto Edint, dotado de fondos europeos, «por su trayectoria y su compromiso real con la transformación digital»

Tal y como se avanzó hace unas semanas, Logroño formará parte del Proyecto Edint, una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) destinada a desarrollar infraestructuras urbanas inteligentes basada en el uso avanzado de datos. La capital riojana recibirá más de un millón de euros dentro de una financiación global de 12,96 millones procedentes de fondos europeos Next Generation.

Logroño es uno de los 12 municipios seleccionados en toda España por su «madurez tecnológica» y su experiencia en la estrategia Smart City. El alcalde, Conrado Escobar, ha presentado este lunes la iniciativa en la que colaboran entidades locales como la Universidad de La Rioja (UR) o la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), junto a otras compañías como JIG, Suma Info y Minsait. «El resultado de este proyecto permitirá acelerar procesos para tener mejores servicios en ámbitos muy diferentes y prácticos: la gestión del riego, la movilidad o la simplificación de trámites», ha señalado.

Durante el acto, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha subrayado la importancia de este proyecto dentro de la estrategia nacional de digitalización. «Este programa demuestra de manera muy clara cómo aterrizan los fondos europeos y que sirven para mejorar servicios públicos tan esenciales como la movilidad sostenible, la eficiencia energética o la prestación de servicio».

El director general de Organización y Recursos de la FEMP, Jaime Carnicero, ha puesto en valor la elección de Logroño como una de las ciudades participantes. ya que «no hubo ninguna duda». «Logroño cumplía todos los requisitos por su trayectoria y su compromiso real con la transformación digital. No se empieza de cero: aquí ya existía un ecosistema tecnológico sólido», ha comentado. Carnicero ha añadido que el Proyecto Edint «no es temporal, ha venido para quedarse» y que su finalidad es «mejorar la calidad de vida de los vecinos a través del uso colaborativo del dato».

Entre otras medidas, según han anunciado, el proyecto facilitará el desarrollo de LO-DAT, la futura Oficina del Dato municipal, y del espacio de innovación LO-LAB, que actuarán como centros neurálgicos de la estrategia digital de la ciudad. Además, Escobar ha anunciado que el Consistorio logroñés trabaja ya en la elaboración de una Ordenanza del Gobierno del Dato que verá la luz a finales del primer semestre de 2026. «Logroño va a contar con una Ordenanza propia que va a permitir administrar y regular con criterios de máxima confianza esos datos que los logroñeses confían en nosotros», ha indicado.

Durante el encuentro, los participantes hicieron hincapié en que Edint es una estrategia de «colaboración público-privada» y un marco común para compartir datos entre ciudades, empresas y universidades con el fin de crear nuevos servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos.