Logroño se mantiene entre las capitales más accesibles para alquilar o comprar vivienda El esfuerzo medio de las familias logroñesas se sitúa en el 26 % para el alquiler y en torno al 23 % para la compra, según Idealista

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Logroño resiste la presión del mercado inmobiliario mejor que otras ciudades del entorno. Un informe de Idealista correspondiente al tercer trimestre de 2025 sitúa el esfuerzo medio para alquilar una vivienda en la capital riojana en el 26 % de los ingresos familiares, diez puntos por debajo de la media nacional (36 %).

El estudio muestra que Bilbao y San Sebastián exigen un 31 %, mientras que Pamplona se queda en el 23 %. En la compra de vivienda, el esfuerzo en Logroño ronda el 23-24 %, ligeramente inferior al promedio español (25 %).

Aunque el encarecimiento del alquiler sigue siendo una tendencia general, La Rioja mantiene un equilibrio notable entre ingresos y precios, especialmente frente a urbes como Barcelona, Palma o Málaga, donde las tasas superan el 40 %.

Con estas cifras, Logroño se consolida como una de las capitales del norte más asequibles para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

Temas

Logroño

Alquiler

Vivienda