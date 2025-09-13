Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos El club nacional de Seat 1430, 124 Y 124 Sport organiza esta concentración en la que vehículos desde los años sesenta recorren centenares de kilómetros

Más de un centenar de modelos históricos de Seat han aparcado este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, ante la curiosidad de centenares de personas, dentro de la vigésimo novena concentración nacional de estos vehículos, que se celebra entre La Rioja y Navarra.

El club nacional de Seat 1430, 124 Y 124 Sport organiza esta concentración en la que vehículos desde los años sesenta recorren centenares de kilómetros para demostrar que todavía se encuentran «en forma».

De hecho, hay participantes procedentes de Galicia y Andalucía y prácticamente todos ellos han acudido a la concentración, que comenzó ayer en Pamplona, por sus propios medios, sin recurrir a remolques.

Además, la exhibición en Logroño ha permitido comprobar como ya en los años sesenta y setenta Seat fabricaba muchas versiones diferentes de un mismo coche, algunas más deportivas que otras; además se han mostrado varios de estos coches que fueron modificados para competir en carreras.

En el transcurso de esta exhibición, antes de partir en caravana hacia Estella, la organización ha entregado un reconocimiento al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, como reconocimiento a su apoyo.

