LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos

Ver 28 fotos

Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos

El club nacional de Seat 1430, 124 Y 124 Sport organiza esta concentración en la que vehículos desde los años sesenta recorren centenares de kilómetros

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:52

Más de un centenar de modelos históricos de Seat han aparcado este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, ante la curiosidad de centenares de personas, dentro de la vigésimo novena concentración nacional de estos vehículos, que se celebra entre La Rioja y Navarra.

El club nacional de Seat 1430, 124 Y 124 Sport organiza esta concentración en la que vehículos desde los años sesenta recorren centenares de kilómetros para demostrar que todavía se encuentran «en forma».

De hecho, hay participantes procedentes de Galicia y Andalucía y prácticamente todos ellos han acudido a la concentración, que comenzó ayer en Pamplona, por sus propios medios, sin recurrir a remolques.

Además, la exhibición en Logroño ha permitido comprobar como ya en los años sesenta y setenta Seat fabricaba muchas versiones diferentes de un mismo coche, algunas más deportivas que otras; además se han mostrado varios de estos coches que fueron modificados para competir en carreras.

En el transcurso de esta exhibición, antes de partir en caravana hacia Estella, la organización ha entregado un reconocimiento al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, como reconocimiento a su apoyo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  4. 4 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  5. 5

    Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo
  6. 6

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona
  7. 7

    Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega
  8. 8 El vino sin alcohol, ¿realidad o marketing?
  9. 9 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  10. 10 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Logroño exhibe más de un centenar de Seat históricos