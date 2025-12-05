Logroño estrena una tarjeta de fidelización que devolverá el 2% de las compras efectuadas en comercios minoristas El sistema 'Consumo gusto' entrelaza una red de beneficios mutuos entre establecimientos comerciales y clientes

Nuria Alonso Logroño Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:36

Logroño estrenará el miércoles 10 el nuevo sistema de fidelización 'Con-sumo gusto', un programa para potenciar el comercio minorista que devolverá al cliente el 2% de las compras (superiores a 10 euros) efectuadas en saldo virtual que podrá gastar en los establecimientos adheridos.

Auspiciada por la FER Comercio, la iniciativa ya cuenta con el apoyo de veinte comercios partipantes en Logroño y uno en Arnedo y nace con ánimo de extenderse a toda la región para recabar la máxima participación posible. Además, a partir de este miércoles, 10 de diciembre, a las 10 horas se abre la posibilidad de inscribirse para solicitar la tarjeta física o su vertiente digital. Será justo ese día cuando, además, los mil primeros clientes que se apunten recibirán un saldo de 10 euros de regalo en su tarjeta.

El proyecto, presentado este viernes por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; el director general de Empresa, Amadeo Lázaro; el de FER Comercio, Fernando Cortezón; y la secretaria general de FER Comercio, Adelaida Alutiz, cuenta con una aportación inicial de 58.000 euros (50% del Gobierno riojano y el otro 50% por parte del Ayuntamiento). Además, y para los primeros 1.000 abonados, el Ayuntamiento de Logroño aporta un total de 10.000 euros más para esos bonos regalos de 10 euros que permanecerán activos durante 15 días.

Escobar se ha felicitado por este programa que «es una buena noticia para La Rioja que arranca en Logroño para facilitar la compra y la fidelización al comercio y que permitirá crear y afianzar una red de comercio, que fortalece las tres 'c' del comercio de la capital: cercanía, cariño y ciudad».

El programa, que también ofrecerá al cliente la posibilidad de adquirir tarjetas regalo con el saldo deseado para gastar en todas las tiendas adheridas en un plazo máximo de tres meses, pretende, en palabras del presidente de FER Comercio, Fernando Cortezón, «cohesionar a todo el comercio minorista de La Rioja y tener sinergias entre ellos».

En su intervención, Amadeo Lázaro ha destacado que el comercio es «motor de vida en pueblos y ciudades» y ahora se enfrenta a muchos retos «como cambios en el consumo, digitalización, alta burocracia, elevada competencia, despoblación, envejecimiento, grandes plataformas...» pero también cuenta con grandes fortalezas como la proximidad, la confianza o la atención personal.

Como ha explicado Alútiz, el dinero adquirido en cada compra superior a 10 euros se quedará en un monedero virtual. «Por ejemplo, si yo hago una compra de 100 euros se me acumularán 2 euros que se podrán canjear en cualquier comercio que participe en esta iniciativa». El saldo obtenido podrá gastarse en el plazo de un año en cualquiera de los comercios adheridos y está limitado a un máximo de cinco euros acumulado por compra para los artículos caros. Aunque sistemas similares ya se han implantado en otras ciudades, la de Logroño «será la primera vez que se usen los 'wallet' y desde la página web podrán ver sus movimientos, el saldo acumulado...», ha detallado.

Obtenida la tarjeta, el mecanismo de uso es tan sencillo como presentarla, tanto la física como la virtual o incluso sólo con el DNI, y -a través de un código de barras o QR- se incluirá el dinero en tu monedero virtual. Los comercios participantes, además de anunciarse en la web, tendrán un distintivo físico en el comercio y recibirán material identificativo y de apoyo: vinilos para escaparate, trípticos, tarjetas, tarjetas regalo y plantillas informativas.

Ampliar ¿Cómo acceder al programa 'Consumo gusto'? Para poder conseguir la tarjeta virtual (Apple Wallet y Google Wallet), los interesados deberán entrar ese día en la web: https://consumogusto.es/ y seguir los pasos indicados en la pantalla 'Registro Clientes'. Además, los comercios que quieran participar en esta iniciativa pionera también podrán darse de alta en dicha página. Para aquellas personas que quieran contar con una tarjeta física deberán acudir a los establecimientos señalados y, tras rellenar unos datos básicos, podrán disponer de con ella.