El parquímetro en tu móvil Con la app ElParking, para pagar la zona azul, que te pongan una multa por tiempo de estacionamiento es cada vez más difícil PAZ MIGUEL /N.I. Lunes, 16 julio 2018, 13:00

Pagar la zona azul desde el verano de 2012 no es lo mismo. Las prisas por llegar al coche o parquímetro para que no te multen o para renovar tu tiquet se acabaron con la implantación del pago con móvil de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento). Y no sólo eso: unos años después, exactamente en 2014, añadieron a este avance un sistema para pagar la zona azul y verde a través de Internet, mediante Eys@mobile, una aplicación informática para el móvil.

Para utilizar este servicio había que darse de alta mediante Internet o de manera presencial y abonar la cuota es de 1,5 euros al mes, una aplicación que sustituía al método anterior, que estaba gestionado a través de llamadas telefónicas. Este sistema supuso un gran paso, pero no alcanzó sus objetivos: tan solo fue utilizado por 120 usuarios. Con esta nueva aplicación, fueron muchos riojanos los que comenzaron a utilizar este servicio. Solamente en los seis primeros meses contaba con 1300 usuarios.

Hace dos años, esta aplicación fue sustituida por la app ElParking, que puede descargarse de forma gratuita y pagar tanto el estacionamiento regulado como los parkings en toda España.

Esta iniciativa tenia el objetivo de fomentar el uso de las nuevas tecnologías y hacer de Logroño una ciudad más eficiente e interactiva. Además de facilitar la vida de los riojanos a la hora de aparcar: con un solo clic y sin necesidad de volver al parquímetro se puede renovar la hora de retirada del coche de la zona azul.

El cambio de llamadas telefónicas al uso de la aplicación supuso un ahorro para el Ayuntamiento de Logroño, que se encargaba de abonar el coste de las llamadas telefónicas. Además permite a los usuarios actualizar sus tickets de forma independiente, a través de su móvil, sin necesidad de hacer una llamada.

Puede pasar que no lleves dinero en efectivo en los bolsillos, y ante esto la aplicación permite abonar el importe con tarjeta y no preocuparte de llevar monedas para el parquímetro. ¿A quién no le ha pasado que llega a aparcar el coche y no tiene dinero suficiente o tiene que ir al bar de al lado a cambiar billetes?

Aparcar en Logroño con la app de ElParking es muy sencillo, ya que se puede reservar y encontrar sitio en el centro de Logroño, en parkings sin dar vueltas para aparcar o en la calle sin depender del parquímetro para sacar ticket en zona azul o verde.

Actualmente un de cada cuatro tickets de estacionamiento regulado se obtienen a través de la app y alrededor de 12.000 personas usan la app en Logroño cada mes.