Logroño inicia una campaña de limpieza intensiva tras San Mateo El plan municipal, dividido en cuatro sectores, durará un mes y actuará especialmente en las zonas más afectadas por las fiestas

Uno de los vehículos especiales que se van a utilizar durante la campaña.

Juan Marín del Río Logroño Martes, 30 de septiembre 2025, 13:51 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha una nueva campaña de limpieza intensiva para devolver a la ciudad su mejor imagen tras la celebración de las fiestas de San Mateo. La iniciativa, que se prolongará durante cuatro semanas hasta finales de octubre, incluye actuaciones especiales en los principales barrios y espacios públicos, con especial atención al Casco Antiguo y las zonas más concurridas durante las celebraciones.

El concejal de Medio Ambiente, Jesús López, presentó la campaña en El Espolón, donde subrayó la importancia de estas labores extraordinarias. «Aprovechamos este momento en el que la ciudad queda más relajada para acometer actuaciones que serían muy difíciles de ejecutar en plena actividad festiva», explicó el edil.

Según detalló López, los trabajos se centran en «los soportales de edificios, la eliminación de manchas en el suelo, así como en la limpieza del mobiliario urbano, bancos y señalética». Para ello, se ha diseñado un plan dividido en cuatro sectores: zona centro –donde ya se han iniciado las labores–, zona sur, suroeste y este. Cada sector contará con una semana de intervención intensiva.

El operativo está formado por un equipo de nueve personas, reforzado con vehículos especializados como barredoras, hidrolimpiadoras e hidroarenadora para eliminar grafitis, además de mochilas con productos químicos desodorizantes para tratar rincones donde persisten olores tras las fiestas. Estas labores se desarrollan de lunes a viernes en horario de tarde, con el objetivo de «no interferir en la limpieza convencional que se realiza diariamente entre las 6.00 y las 14.00 horas».

El concejal aprovechó la ocasión para pedir la colaboración ciudadana en la gestión de residuos voluminosos. «Es un tema preocupante porque se deposita una gran cantidad de colchones o muebles sin avisar al Ayuntamiento, lo que genera una imagen negativa al permanecer en la calle varias horas, incuso días», comentó.

López quiso también reconocer la labor de la Unidad de Trabajo Logroño Limpio que «mientras todos disfrutan de la fiesta, ellos trabajan para mantener la ciudad en condiciones». El balance de esta semana matea en materia de limpieza es «en líneas generales, correcta y óptima, salvo pequeñas descoordinaciones inevitables».