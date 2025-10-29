LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tramo de la calle Belchite, junto a la vieja estación de autobús y el colegio Espartero, que será peatonalizado. Juan Marín

Logroño adjudica el diseño del proyecto de reurbanización de la calle Belchite por 18.500 euros

El Ayuntamiento busca pacificar el entorno del CEIP General Espartero y priorizar la movilidad peatonal

Juan Marín del Río

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:38

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la adjudicación del contrato de asistencia técnica y consultoría para la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Belchite, una actuación que busca pacificar el entorno del CEIP General Espartero y priorizar la movilidad peatonal. Esta ha recaído en la empresa Faber 1900, S.L.P., por un importe de 18.150 euros en una actuación que se extiende entre las avenidas de España y Pío XII, en una zona de alto tránsito escolar.

El proyecto prevé la peatonalización completa del tramo, la reducción del tráfico rodado, y la creación de espacios seguros y agradables para peatones y ciclistas. Entre las actuaciones más destacadas figura la conexión ciclopeatonal entre la plaza de la Alhóndiga y el Parque del Carmen, mediante un sistema de paso o plataforma elevados que permitirá unir dos áreas clave del suroeste de la ciudad.

«Queremos que todo este entorno quede completamente renovado, más accesible, más amable y más seguro. La peatonalización de la calle Belchite es un paso importante hacia una Logroño de tránsito pacificado y centrada en las personas», ha señalado Sanz.

Este proyecto de mejora, junto con las obras del nuevo centro polivalente e intergeneracional que se ubicará en la antigua estación de autobuses, busca transformar este área en un entorno que garantice la seguridad en el ámbito escolar.

