Logroño adjudica el diseño del proyecto de reurbanización de la calle Belchite por 18.500 euros El Ayuntamiento busca pacificar el entorno del CEIP General Espartero y priorizar la movilidad peatonal

Tramo de la calle Belchite, junto a la vieja estación de autobús y el colegio Espartero, que será peatonalizado.

Juan Marín del Río Logroño Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:38

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la adjudicación del contrato de asistencia técnica y consultoría para la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Belchite, una actuación que busca pacificar el entorno del CEIP General Espartero y priorizar la movilidad peatonal. Esta ha recaído en la empresa Faber 1900, S.L.P., por un importe de 18.150 euros en una actuación que se extiende entre las avenidas de España y Pío XII, en una zona de alto tránsito escolar.

El proyecto prevé la peatonalización completa del tramo, la reducción del tráfico rodado, y la creación de espacios seguros y agradables para peatones y ciclistas. Entre las actuaciones más destacadas figura la conexión ciclopeatonal entre la plaza de la Alhóndiga y el Parque del Carmen, mediante un sistema de paso o plataforma elevados que permitirá unir dos áreas clave del suroeste de la ciudad.

«Queremos que todo este entorno quede completamente renovado, más accesible, más amable y más seguro. La peatonalización de la calle Belchite es un paso importante hacia una Logroño de tránsito pacificado y centrada en las personas», ha señalado Sanz.

Este proyecto de mejora, junto con las obras del nuevo centro polivalente e intergeneracional que se ubicará en la antigua estación de autobuses, busca transformar este área en un entorno que garantice la seguridad en el ámbito escolar.