'Logroño 1521' inicia su andadura con la adjudicación de las excavaciones en el parking frente a Comandancia Con un presupuesto de casi cien mil euros y seis meses de trabajos, Ocisa ejecutará las obras en el PERI Excuevas-Cuarteles bajo la dirección del experto Juan Manuel Tudanca

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:26

El proyecto 'Logroño 1521' inicia su andadura con el inminente comienzo de las excavaciones arqueológicas en el entorno del Revellín y de Valbuena, enfrente de los edificios de Comandancia, una zona de gran trascendencia histórica para la ciudad que verá la actuación como parte de la regeneración urbanística a la que se someterá toda el área. Así lo ha afirmado este miércoles la portavoz municipal, Celia Sanz, que ha informado de la adjudicación a la empresa Ocisa de las excavaciones arqueológicas en el subsuelo del PERI Excuevas-Cuarteles. Dirigidas por el arqueólogo Juan Manuel Tudanca, las obras cuentan con un importe cercano a los cien mil euros (concretamente 99.349 euros) y una duración aproximada de seis meses.

«La adjudicación supone un hito porque comienza la andadura para analizar ese subsuelo y comprobar los restos arqueológicos de esa zona», ha remarcado Sanz, que ha valorado positivamente el trabajo de los técnicos, gracias al cual se están cumpliendo los plazos previstos en el calendario del proyecto, cuyo primer contrato se licitó en junio para poder iniciar los trabajos una vez finalicen las fiestas de San Mateo.

Superadas las labores de las excavaciones arqueológicas, Sanz ha recordado que «la siguiente fase será la construcción de un parking en esa zona que mejorará y permitirá a su vez que todo esa explanada forme parte de un entorno con zona verde, que verá mejoradas las conexiones con el parque del Ebro, además de dar un nuevo sentido de circulación a toda la zona». La portavoz ha advertido de que se «el tráfico de la calle Norte se verá alterado en un momento puntual» pero ha asegurado que «las excavaciones se llevarán a cabo con las mínimas molestias tanto para la circulación como para la zona de estacionamiento afectada».

Vida Sana y varias partidas de ayudas

El segundo tema abordado en la junta de gobierno local hace referencia al programa para personas mayores 'Vida Sana', para cuya continuación se ha adjudicado el contrato correspondiente a la empresa Alternativa 4 en dos lotes por un valor total de 386.029,66 euros. El servicio aglutina hasta 660 plazas para 30 grupos que darán servicio hasta junio de 2028.

Además, se ha dado luz verde a la concesión de 33 nuevas ayudas de emergencia social de carácter ordinario por un total de 23.418 euros, destinadas a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad para afrontar gastos relativos a tratamientos y terapias de carácter psicológico y de apoyo para incrementar la autonomía personal.

También se ha aprobado el gasto de 85.000 euros para hacer frente a la organización de una edición del Festival de Narrativas Cuéntalo, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre aunando literatura, ilustración, cine, teatro, música y actividades familiares.

En materia de festejos, el Ayuntamiento de Logroño ha acordado la concesión provisional de 134.000 euros en ayudas a 17 entidades de la ciudad para apoyar acciones e iniciativas del ámbito de los festejos. Asimismo, tras recibir las justificaciones pertinentes, la junta de gobierno local ha aprobado la concesión del 20% restante referente a las ayudas del año 2024, cantidad que asciende a 33.120 euros.