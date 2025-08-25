Llega a Logroño la quinta edición de 'Entre viñas anda el juego' Del 5 al 7 de septiembre, el polideportivo de Las Gaunas acogerá más de un centenar de actividades, con juegos de mesa, rol, cultura asiática y talleres creativos

Lucía García-Blanco Lunes, 25 de agosto 2025, 11:03 | Actualizado 11:35h.

Logroño acogerá del 5 al 7 de septiembre la quinta edición de las jornadas de ocio alternativo 'Entre viñas anda el Juego', organizado por la asociación Aventum en colaboración con el Ayuntamiento y el Consejo de la Juventud. Este evento, considerado como el mayor encuentro de ocio alternativo en La Rioja, se llevará a cabo en el polideportivo de Las Gaunas y contará con un centenar de actividades para todos los públicos.

Entre las actividades más destacadas se encuentran partidas de rol para todos los niveles, torneos de juego como el Catan, competiciones de miniaturas con ejércitos pintados a mano, talleres de manualidades inspirados en el universo Ghibli y exhibiciones de pintura de miniaturas.

La cita contará, además, con más de quince stands de artesanía y editoriales, demostraciones en directo y la posibilidad de probar experiencias como la realidad virtual y simuladores de conducción.

La clausura tendrá lugar el domingo 7 de septiembre a las 19.00 horas con el tradicional desfile cosplay. La entrada será gratuita y no requiere de inscripción previa.

La concejala de Juventud, Laura Lázaro, ha destacado durante la presentación de las actividades que «el éxito de estas jornadas se demuestra en cómo año tras año crece el número de personas que se acercan a disfrutar y participar de sus actividades. El año pasado fueron más de 1.800 personas a este gran evento, abierto para todo el público».

Asimismo, ha subrayado el papel del Ayuntamiento en el impulso de este tipo de iniciativas. «Queremos favorecer todo este tipo de actividades que no solo fomentan el ocio saludable, sino también la integración y la igualdad. Es un espacio abierto a todas las edades, donde no se necesitan conocimientos previos, y en el que cualquiera puede disfrutar».

Por su parte, el presidente de Aventum, Josué López, ha señalado que este año «el pilar fundamental volverán a ser los juegos de mesa, con una ludoteca de más de 500 títulos disponibles, pero también tendremos torneos, rol, talleres, una zona familiar, cultura asiática, concursos de cosplay y la novedad de una sala dedicada al K-pop».