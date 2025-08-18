LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Autobús urbano, en una imagen de archivo. M. H.

La línea 3 de autobús, El Campillo-Villamediana, sufrirá cambios martes y miércoles

Los cortes por las obras en la LR-250 obligarán a modificar el recorrido del servicio de transporte urbano de Logroño

La Rioja

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:10

La línea 3 (El Campillo-Villamediana) del servicio de transporte urbano de Logroño sufrirá modificaciones este martes 19 y miércoles 20 de agosto debido a las obras de la Autovía A-68 que se están llevando a cabo en el municipio de Villamediana. La ejecución de estos trabajos conllevará corte al tráfico de la carretera LR-250, desde la Glorieta de Cepsa.

El desvío del transporte urbano se prolongará previsiblemente desde las 7.00 horas del martes a las 23:.00 horas del miércoles.

Las afecciones a la línea 3 se producirán en ambos sentidos. Tendrá como cabeceras de inicio y fin El Campillo y Hospital San Pedro.

Los horarios de salida en El Campillo serán los habituales y del Hospital San Pedro, los siguientes: +08, +23, +38, +53. Salida a las 06.53 y último servicio a las 22.38 horas

Se realizará un recorrido alternativo con el siguiente itinerario en ambos sentidos: Villamediana-Alberite-Lardero-Monumento al Labrador. En los letreros de los vehículos pondrá 'Servicio especial'.

Las salidas, tanto de Villamediana (parada 'Centro de Salud') como del Labrador tendrán una frecuencia de 30 minutos, desde las 7.00 horas. En Villamediana solo se realizarán las paradas denominadas 'Valdecarros', 'Ayuntamiento Villamediana', 'San Cristóbal' y 'Centro de salud'.

