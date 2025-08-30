La limpieza del Casco Antiguo y las instalaciones de La Ribera en Logroño: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este sábado en el CCR y en los aparcamientos que están próximos a la estación de autobuses y de tren

La Rioja Sábado, 30 de agosto 2025, 09:58

Un solar que es ahora un parking

La primera llamada del día abre la sección con la queja de una vecina de Logroño sobre los aparcamientos que hay próximos a la zona de la estación de autobuses y de tren: «Lo que han conseguido es convertir solares en un parking que se colapsa y da lugar a que un montón de coches estén circulando y no encuentren sitio para poder aparcar». A lo que añade que «la gente deja ahí los coches durante semanas y no los mueve». Piensa que la construcción de una estación sin un lugar acondicionado para aparcar es un «error» y pide «soluciones al respecto, como poner un tiempo acotado para aparcar y pensar también a corto plazo cómo gestionar este tipo de situaciones».

Las instalaciones del gimnasio de La Ribera

La siguiente llamada corresponde también a una vecina de la capital riojana que quiere mostrar su descontento con la «cuota de Logrodeporte»:«Este año, al cerrar Las Gaunas e ir al gimnasio de La Ribera, he podido comprobar la diferencia que hay en sus máquinas», explica. En esta línea, y tras su experiencia, dice que «no es justo que la cuota sea la misma cuando las instalaciones son diferentes».

«El paso de cebra está sin señalizar»

En la tercera llamada, otro vecino de Logroño se queja sobre una de las promesas que hizo el Ayuntamiento:«Dijeron que iban a señalizar un paso de cebra en el colegio Bretón de los Herreros, en la calle Marqués de la Ensenada, y todavía no lo han hecho», dice mientras añade con lamentos que «quizás lo hagan cuando alguna madre o alumno del colegio sean atropellados».

La limpieza del Casco Antiguo, «nefasta»

Siguen las quejas, esta vez sobre el servicio de limpieza de una de las zonas céntricas de Logroño, a la que el remitente califica de «nefasta»:«Los fines de semana el Casco Antiguo de Logroño huele a orina y te quedas pegado cuando andas por sus calles», señala. A lo que añade la siguiente reflexión:«No se puede limpiar sólo con un poco de agua, y menos después de una noche de fiesta».Además, añade que «no sólo está sucio, sino que también hay cristales y excrementos de perro de manera constante».Toda esta situación la califica de «vergonzosa» tanto para el turista como para los propios habitantes de la ciudad. El vecino pide que el Ayuntamiento «haga caso y tomen medidas».

Los conciertos en el edificio CCR

Se cierra sección con otra queja dentro de la capital riojana. La remitente quiere dejar claro para qué sirve el Centro de la Cultura del Rioja porque, según sus palabras, «no está preparado para dar conciertos, puesto que no está insonorizado». Además, añade que «no vale decir que se tiene licencia si hay un perjuicio a los vecinos, como es el caso.Afecta al descanso y algunos tenemos bebés que se acuestan temprano y no se puede estar en casa cuando hay esos eventos». La vecina, molesta, subraya que «hemos llamado a la policía en varias ocasiones, han medido el ruido –que por supuesto se pasa de los decibelios– pero no han hecho nada, porque el Ayuntamiento sacó una normativa que lo anula». Finaliza pidiendo «soluciones».

... y La Guindilla Alcorques de los árboles en los que es «fácil tropezarse»

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta El Espolón de Logroño. En esta zona, según este lector, los alcorques de los árboles «están destrozados». Hay alguna baldosa levantada y todo ello hace que «sea fácil tropezarse» para remarcar el riesgo de accidentes o caídas. Por ello, solicita a quien corresponda una solución al respecto para evitar cualquier tipo de incidente.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.