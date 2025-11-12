Legarra sobre las listas de espera: «La Rioja es la tercera peor comunidad por cada 1.000 habitantes» El diputado socialista ha señalado al PP como responsable de «maquillar estadísticas y manipular los sistemas de registro»

María Aguirre Logroño Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:34 Comenta Compartir

«La realidad está en la calle, en los pasillos de los hospitales, en las consultas que se demoran y en las pruebas que se retrasan. Esa es la verdadera fotografía de la sanidad pública riojana». Con esas palabras, el diputado regional socialista Miguel González de Legarra resumía esta mañana lo que están viviendo los riojanos en relación a las listas de espera que hay en este ámbito. Para él esta situación tiene un culpable, el gobierno popular: «Lo que está ocurriendo con las listas en La Rioja no es una anécdota, sino que hablamos de un patrón de comportamiento general que se repite en casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP».

El sistema público de salud es junto a la educación uno de los pilares que forman el estado de bienestar pero, según el diputado, «su fortaleza no puede medirse sólo por el presupuesto o la calidad de los profesionales -que no faltan-, sino también por su transparencia». Un aspecto que «la sanidad riojana suspende claramente con estrépito». Y es que la espera de un paciente no empieza desde que le comunican el diagnóstico, sino que el contador abarca todo su recorrido asistencial desde citas o pruebas previas. «De nada sirve que la cirugía pueda tardar 64 días si la resonancia previa, que es imprescindible, tarda tres meses», ha ejemplificado González de Legarra.

Por esa razón, el socialista ha comunicado que «las listas de espera no han bajado, sólo lo han hecho la fiabilidad de los datos, y eso da lugar a una falsificación sistemática de la realidad sanitaria». En relación a esto, ha añadido que «La Rioja es la tercera peor comunidad autónoma por cada 1.000 habitantes».

¿Qué piden desde el PSOE?

Miguel González de Legarra ha trasladado que desde el Partido Socialista «exigimos tres aspectos». El primero, la necesidad de afrontar «cuanto antes» una auditoría metodológica externa e independiente sobre el sistema riojano de listas de espera, porque «queremos saber cómo se calculan los tiempos, cuándo empieza realmente la espera de un paciente y qué datos se están excluyendo del registro». En segundo lugar, la publicación «íntegra y periódica» de todas las demoras, tanto en consultas como en pruebas diagnósticas, cirugías y salud mental, «con el mismo nivel de detalle que exige el Real Decreto de 2003».

Y, por último, la solución de responsabilidades por parte de la consejera de Salud, María Martín, del gerente del Seris, Luis Ángel González, y del propio presidente del gobierno, Gonzalo Capellán.

Porque sino, como ha concluido, «seguirá empeorando la salud democrática de nuestra comunidad autónoma».