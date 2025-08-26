LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Henar Moreno durante la rueda de prensa. Izquierda Unida

Izquierda Unida denuncia el «incumplimiento sistemático» de la Ley de Memoria Democrática

La diputada asegura que Logroño mantiene homenajes a figuras franquistas, como el nombre del barrio Yagüe. «Es incomprensible que sigamos homenajeando al 'carnicero de Badajoz'«

Lucía García-Blanco

Martes, 26 de agosto 2025, 12:08

La diputada regional de Izquierda Unida (IU), Henar Moreno, ha denunciado este martes el «incumplimiento sistemático» de la Ley de Memoria Democrática en La Rioja, a pesar de que fue aprobada hace dos años y respaldada por el Partido Popular (PP) en la anterior legislatura. En una rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Logroño, Moreno ha criticado que el Gobierno regional «no deroga las leyes, pero las mete en un cajón y las incumple».

Entre los principales incumplimientos señalados por IU se encuentra la falta de un lugar de memoria en el centro de Logroño, así como la permanencia de la inscripción franquista en la concatedral de La Redonda, cuya retirada fue prevista en la normativa autonómica y estatal. Moreno ha lamentado que, lejos de eliminarse, la inscripción haya sido «limpiada recientemente para que se lea claramente», y ha cuestionado los argumentos técnicos que justifican su permanencia. «No creemos que peligre la concatedral por eliminar esa inscripción, como se afirma en el informe del Consejo de Patrimonio», ha afirmado.

La diputada también ha denunciado que Logroño mantiene homenajes a figuras franquistas, como el nombre del barrio Yagüe. «Es incomprensible que sigamos homenajeando al 'carnicero de Badajoz' mientras se incumplen otras obligaciones», ha asegurado.

Para exigir el cumplimiento de la normativa, IU ha registrado varias preguntas en el Congreso de los Diputados. Entre ellas, solicita saber qué acciones llevará a cabo el Gobierno para garantizar la retirada de símbolos franquistas en Logroño y cómo valora el cumplimento de la Ley de Memoria Democrática en todo el Estado. Según Moreno, «la principal responsabilidad la tienen el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, pero también es verdad que el Gobierno de España, la parte socialista, está mirando hacia otro lado».

Además, ha pedido que la Escuela Superior de Diseño de La Rioja sea reconocida como lugar de memoria, al recordar que fue utilizada como prisión tras el golpe de Estado de 1936. «El único lugar de memoria reconocido en La Rioja es el Museo de La Rioja, la casa del Espartero, que está muy bien, pero poco tiene que ver con las víctimas del franquismo», ha criticado.

Por último, Moreno ha vinculado este debate al auge que hay de discursos fascistas y ha subrayado la importancia de reforzar la educación histórica en los institutos. «No habría tanta defensa del fascismo entre la juventud si supieran realmente las implicaciones clarísimas que tuvo el franquismo en nuestro país», ha concluido.

