Una iniciativa ciudadana recoge firmas para que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro entre El Cortijo y Laserna Los promotores, a través de change.org, reclaman a las administraciones riojanas, alavesas y del Estado la recuperación de este elemento clave en la Edad Media del patrimonio histórico olvidado

Alberto Gil Logroño Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:52 | Actualizado 12:04h.

Una iniciativa ciudadana, 'Reconstruyamos nuestra historia: que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro', ha comenzado a recoger firmas para volver a unir las dos orillas del Ebro entre Laserna (Álava) y El Cortijo (Logroño). El grupo convoca «al Gobierno de La Rioja, a la Diputación Foral de Álava y al Ministerio de Cultura al cumplimiento de sus obligaciones de protección del patrimonio sin demora con un plan técnico integral que incluya la reconstrucción total del puente, mejore los accesos y su puesta en valor patrimonial y la captación de fondos europeos para situar al puente Mantible en el mapa cultural internacional».

Los promotores de la iniciativa han abierto ya un proceso de captación de firmas de apoyo ciudadano en change.org y, más en concreto, reclaman que las instituciones estudien y financien la recuperación del puente al 100%, de su estructura original de 7 arcos, devolviendo su función como paso histórico (peatonal, ciclista y ecuestre) entre El Cortijo y Laserna. Asimismo, abogan por la «habilitación de senderos y una pasarela visitable hasta la base del puente, acompañada de paneles explicativos; creación de un centro de interpretación en la zona, con maquetas, reconstrucciones históricas y material divulgativo». En tercer lugar, demandan «el establecimiento de un sistema de mantenimiento regular, limpieza de vegetación y revisiones técnicas periódicas, que evite repetir el abandono que llevó al colapso de 2021» y, por último, «la inclusión del proyecto en programas de patrimonio europeos (FEDER, Europa Creativa, Next Generation EU), para atraer recursos y situar al Puente Mantible en el mapa cultural internacional».

El puente Mantible ha sido históricamente uno de los tesoros olvidados del patrimonio de la zona. Data del siglo XI, para unir los poderosos reinos de Navarra y Nájera. El Gobierno de La Rioja sólo reaccionó tras el colapso de los restos en 2021, mientras que Álava, que había hecho algunas actuaciones de consolidación en su 'orilla' en los años 80 del siglo pasado, ahora última nuevos trabajos para mejorar su asentamiento.

El problema es que nadie hasta ahora se ha planteado reconstruir el paso entre ambas orillas que es lo que reclama esta iniciativa ciudadana y para lo que pide firmas de apoyo de uno y otro lado del Ebro.