Iglesias: «Logroño no irá a convocatorias a cualquier precio, sino con la certeza de lograr determinados fondos» El concejal de Administración Pública defiende la gestión de subvenciones europeas por parte del Ayuntamiento y cifra en 16 millones las conseguidas por el PP en lo que va de mandato

Logroño cuenta con una ampliación de plazo para ejecutar casi un millón de fondos en el Camino de Santiago hasta junio de 2026.

Javier Campos Logroño Martes, 14 de octubre 2025, 14:57

«El Ayuntamiento de Logroño no piensa acudir a todas las convocatorias de fondos; así que aquí no van a encontrar una petición masiva de subvenciones europeas». El concejal de Administración Pública y Proyectos Estratégicos, Francisco Iglesias, ha comparecido este martes para defender la gestión de la financiación externa obtenida por parte del Ayuntamiento, hasta 16 millones de euros, según sus cálculos, en lo que va de mandato.

«Mucho se ha hablado de pérdidas y devoluciones, pero poco de lo conseguido, de esos 16 millones de euros a los que se suman 5 y 1,5 para instalaciones deportivas y el polígono industrial de Las Cañas vía Gobierno de La Rioja... 22,5 millones en poco más de dos años que han llegado a las arcas municipales, como para que luego alguien mienta diciendo que no hay proyecto de ciudad», ha espetado el edil popular.

Iglesias, quien ha querido salir al paso de las denuncias de la oposición tras la no presentación a los fondos EDIL, los 3,7 millones que correspondían a La Rioja y que han ido a parar íntegramente a Calahorra tras la ausencia de la capital, ha insistido en que el modelo del PP responde a «un modelo de gestión eficiente, responsable y ordenado».

Un modelo para un Logroño «medioambientalmente sostenible y tecnológicamente avanzado», según sus palabras, para el que se «estudian las diferentes convocatorias y se eligen a las que se opta según se adapten a nuestras necesidades». Una parte, en la que tal y como ha querido aclarar Iglesias, «no entra la política, sino nuestra capacidad técnica, financiera y de ejecución».

Así, por ejemplo, Iglesias ha explicado que en los EDIL la parte subvencionable llega al 60%, correspondiendo el 40% restante a la administración en cuestión y, en este caso, a los recursos propios municipales. De ello dará cuenta, según ha adelantado, en un pleno municipal después de que el PSOE avanzara ayer que solicitaría su comparecencia. «Logroño no irá a convocatorias a cualquier precio, sino con la certeza de lograr determinados fondos... con alto grado de financiación», ha añadido en referencia a convocatorias que cubren un 80%, un 90% o incluso un 100%.

Una afirmación en la línea de lo ya manifestado por el propio alcalde de Logroño, Conrado Escobar, durante su última entrevista con Diario LA RIOJA: «El no pedir fondos a determinadas convocatorias, pedir por pedir, supone ahorrar dinero al ayuntamiento, porque luego hay que ejecutarlos y suplementarlos».

Iglesias, al respecto, ha recordado que los proyectos que se están ejecutando actualmente incluyen actuaciones de mejora en el Camino de Santiago, infraestructuras inteligentes y digitalización, enoturismo, eficiencia energética o gestión del ciclo del agua, entre otras

«Lo fundamental es tener claro el proyecto de ciudad por el que estamos trabajando y, en función de ese objetivo, desarrollar una política de gestión de fondos ordenada, planificada de la mano de los técnicos municipales y que tenga muy en cuenta la capacidad de gestión que tiene este ayuntamiento», ha añadido el gobierno local en la posterior nota de prensa, valorando que este modelo de gestión de fondos «busca precisamente no repetir los errores de la pasada legislatura, en la que se solicitaron fondos sin planificación ni rumbo alguno, haciendo imposible su gestión y ejecución».

Así, entre los proyectos para los que el Consistorio ha captado fondos europeos en lo que va de legislatura, destaca por su cuantía el proyecto de aceleración de ecosistemas de emprendimiento e innovación basados en Gemelos Digitales, 5 millones para una iniciativa fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja; un millón por la participación de la capital en el proyecto de Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (Edint); y el Perte para la digitalización del ciclo del agua, gestionado conjuntamente por los ayuntamientos de Logroño, Lardero y Villamediana, y que cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros y con una ayuda concedida cercana a los 3 (en el caso de la ciudad).

Otra de las iniciativas municipales con mayor cuantía obtenida procedente de fondos europeos es el proyecto 'Enoturismo. El vino y las grandes rutas', para el que ha logrado una subvención de 2.950.657 euros de fondos europeos Next Generation, que cubre el importe total de la actuación; o el casi millón de euros (991.334 euros) para acometer actuaciones vinculadas al Camino de Santiago, aunque estos siguen adelante precisamente por una ampliación de plazo por parte del Ministerio.

Otros proyectos financiados con fondos europeos, según ha detallado Iglesias, son:

- Eficiencia energética del complejo deportivo municipal Lobete (con 2 millones de euros de ayuda concedida).

- Instalaciones fotovoltaicas en centros educativos (520.000 euros).

- Mejora del alumbrado público en el centro histórico y recursos turísticos (casi 250.000 euros).

- Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos (214.902 euros obtenidos).

- Movilidad de estudiantes de formación profesional (138.293 euros).

- Modernización tecnológica de infraestructuras turísticas (160.000 euros de fondos obtenidos).

- Ebro Resilience-adaptación al riesgo de inundaciones (37.258 euros).

- Apoyo al autoconsumo en el Centro de Acogida de Animales y Parque de Limpieza (129.900 euros).

Y todo ello, además, «al tiempo que se han ido gestionando otros proyectos heredados» del anterior mandato, como el proyecto para la rehabilitación de la antigua estación de autobuses (2,6 millones de euros), Enópolis (3.040.000 euros), Ciudades Conectadas (2,7 millones otorgados), el sistema de inteligencia turística del Camino de Santiago Francés (352.500 euros), Reachout (83.125 euros) o Decarbomile (468.750 euros).