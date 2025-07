El horario de verano de la biblioteca, la limpieza o el carril ciclopeatonal, en el Teléfono del Lector

La Rioja Domingo, 6 de julio 2025, 11:36 Comenta Compartir

Queja por el cierre de la biblioteca pública

Arrancamos la sección hoy en Logroño. Desde la capital, una mujer quiere expresar su malestar por el cierre de la biblioteca pública los fines de semanas durante los dos meses de verano. «Hay muchas personas que compartimos piso y no podemos estudiar en casa. No entiendo cómo puede estar sábados y domingos cerrada», insiste.

Logroño está «sucísimo»

Seguimos en Logroño y con otro lamento. En esta ocasión otra mujer se pone en contacto con nosotros para denunciar que Logroño «está sucísimo». «Si las aceras de la calle la Cigüeña, entre Emilio Francés y San Millán, las limpiasen a presión una vigésima parte de lo que las limpian en la plaza del Ayuntamiento, estarían limpísimas y no lo asquerosas que están».

Unos sí y otros no en la ludoteca de Lardero

De Logroño saltamos a Lardero. Una vecina de este municipio del entorno metropolitano se queja por «lo mal que lo han hecho» este año con la ludoteca. «No sé qué criterio han seguido, el que pone específico no, porque luego han cogido a unos hermanos sí y a otros no, no sé qué pretenden que hagamos con el resto de hermanos», apunta. Asegura que puede entender que los niños vayan una semana sí y otras no, «pero que una semana pongan a un hermano y en otra al otro...». Además, asegura que el listado es «de risa» porque en uno aparecen apellidos y en otros nada. «Tendría que ser público, no los datos, pero sí qué han valorado y qué no, porque veo cosas raras y encima lo han hecho supertarde».

Ni una sombra en el carril ciclopeatonal

Continuamos en Lardero, una vecina de la zona se pone en contacto con esta sección para expresar su malestar por el carril ciclopeatonal que une Logroño con Lardero atravesando dos parcelas «que ahora más bien parecen desiertos». Con las elevadas temperaturas de estos días «salvo que sea a primera hora, no hay quien ande por el carril». «¿No sería más lógico haber plantado unos árboles a los lados del carril en lugar de tanto cemento? No hay ni una triste sombra».

Final de las obras del puente de la Gravera

Un vecino de Villamediana de Iregua quiere expresar su alegría porque «por fin» han terminado las obras en el conocido como puente de la Gravera. «Espero que por fin haya terminado esta pesadilla», dice el lector. «Llevamos por lo menos tres años seguidos de obras en la zona y estamos hasta más arriba de la coronilla», dice con evidente enojo.

Y cita con el médico ¿para cuándo?

Sigue la sección con la queja de un lector por lo complicado que, dice, le resulta conseguir cita para su médico de Atención Primaria en el centro de salud Gonzalo de Berceo. En la aplicación, cuenta, no aparece una cita libre hasta el 15 de septiembre a las 11.35 horas. «Llamo y me dicen que si las vacaciones, que si mi doctor no está... vamos, todo un despropósito, eso sí, que si es algo que no pueda esperar que llame a primera hora de la mañana y que si eso ya me buscarán un hueco donde sea y con quien sea, pero llamas y no hay forma de que deje de comunicar y cuando deja de comunicar no te cogen el teléfono». «Luego se quejarán de que hay saturación en urgencias, díganme qué podemos hacer los ciudadanos que sabemos que lo nuestro no es urgente pero no tenemos dónde acudir, esto es desesperante. ¿Qué han hecho con la sanidad desde la pandemia, señores?», concluye desesperado este lector.

... y La Guindilla Pese a que pone acceso a fincas, pasa todo el mundo

La imagen corresponde con la calle Duquesa de la Victoria, cortada por obras entre Juan XXIII y avenida de Colón. Precisamente, en el cruce con esta última, pese a que hay un cartel donde se especifica 'acceso exclusivo a fincas', los coches siguen entrando a la zona libremente. Por cierto, las obras han tenido otro efecto colateral en La Glorieta. Allí se dan cita el «trapicheo y la polémica».

