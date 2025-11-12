Las 'Glosas' en Argentina
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:50
El debate por el retorno de las Glosas Emilianenses a La Rioja es recurrente y ahora vuelve a ser de actualidad con motivo de la ... petición realizada por parte del Gobierno regional para una exposición que se realizará en San Millán de la Cogolla el próximo año, todavía sin respuesta aunque con pocas esperanzas. Y es que las Glosas han sido desde hace tiempo símbolo de la región, incluso antes de que Yuso y Suso fuesen declarados Patrimonio de la Humanidad. En 1992, José Ignacio Pérez Sáenz, presidente de La Rioja, viajó a Argentina y entregó una réplica al presidente argentino Carlos Menem.
12 de noviembre de 1992
El conflicto entre el gobierno y los empresarios, en primera.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión