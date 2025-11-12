LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La hemeroteca

Las 'Glosas' en Argentina

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:50

Comenta

El debate por el retorno de las Glosas Emilianenses a La Rioja es recurrente y ahora vuelve a ser de actualidad con motivo de la ... petición realizada por parte del Gobierno regional para una exposición que se realizará en San Millán de la Cogolla el próximo año, todavía sin respuesta aunque con pocas esperanzas. Y es que las Glosas han sido desde hace tiempo símbolo de la región, incluso antes de que Yuso y Suso fuesen declarados Patrimonio de la Humanidad. En 1992, José Ignacio Pérez Sáenz, presidente de La Rioja, viajó a Argentina y entregó una réplica al presidente argentino Carlos Menem.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  7. 7

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  8. 8 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»
  9. 9

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  10. 10 Rescatado un senderista de 70 años desorientado en Santa Marina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las 'Glosas' en Argentina

Las &#039;Glosas&#039; en Argentina