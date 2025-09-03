LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coches por Logroño. Sadé Visual

781.600 euros de fondos europeos para desarrollar el 'Gemelo Digital' de flujos de movilidad

El objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la aprobación de un nuevo expediente de contratación, el relativo a los flujos de movilidad

La Rioja

.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:44

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el proyecto Retech de 'Gemelos Digitales', cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la aprobación de un nuevo expediente de contratación, el relativo a los flujos de movilidad.

Así, «este proyecto en concreto, dotado con una cuantía de 781.624 euros de fondos europeos, en seis anualidades, hace referencia al servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital de flujos de movilidad, una réplica virtual de la ciudad en lo referente al tráfico y a los desplazamientos», según Celia Sanz.

Mediante el mismo, «se recogerán datos en tiempo real de tráfico, transporte, flujo peatonal, etc.; se podrán simular escenarios (como qué ocurre si se corta una calle o si se cambia un semáforo...); y permitirá prever atascos, optimizar rutas, y mejorar autobuses.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  3. 3 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  4. 4 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  5. 5 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  6. 6

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  7. 7 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  8. 8 Decide a quién quieres premiar
  9. 9 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  10. 10 Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 781.600 euros de fondos europeos para desarrollar el 'Gemelo Digital' de flujos de movilidad

781.600 euros de fondos europeos para desarrollar el &#039;Gemelo Digital&#039; de flujos de movilidad