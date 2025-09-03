781.600 euros de fondos europeos para desarrollar el 'Gemelo Digital' de flujos de movilidad El objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la aprobación de un nuevo expediente de contratación, el relativo a los flujos de movilidad

La Rioja . Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:44

El Ayuntamiento de Logroño continúa avanzando en el proyecto Retech de 'Gemelos Digitales', cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial, con la aprobación de un nuevo expediente de contratación, el relativo a los flujos de movilidad.

Así, «este proyecto en concreto, dotado con una cuantía de 781.624 euros de fondos europeos, en seis anualidades, hace referencia al servicio de desarrollo e implementación de un gemelo digital de flujos de movilidad, una réplica virtual de la ciudad en lo referente al tráfico y a los desplazamientos», según Celia Sanz.

Mediante el mismo, «se recogerán datos en tiempo real de tráfico, transporte, flujo peatonal, etc.; se podrán simular escenarios (como qué ocurre si se corta una calle o si se cambia un semáforo...); y permitirá prever atascos, optimizar rutas, y mejorar autobuses.