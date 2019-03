LIF 2002 creará una comisión para estudiar las reclamaciones de Logroño y La Rioja en torno al soterramiento Ayuntamiento Un grupo de trabajo con representación de las tres administraciones analizará las demandas financieras de Ayuntamiento y Gobierno regional al Ministerio de Fomento JAVIER CAMPOS Logroño Viernes, 29 marzo 2019, 16:23

Habrá renegociación. El consejo de Administración de la sociedad 'Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002' ha acordado la creación de un grupo de trabajo «para analizar el convenio suscrito en el 2002 y ajustarlo a la situación actual«, según la Administración central, y para »estudiar la modificación de las condiciones del acuerdo entre los socios de cara a las fases II y III del soterramiento y a la financiación de la I«, según Ayuntamiento y Gobierno regional.

El resultado de la reunión lo ha adelantado el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, que ha comparecido coincidiendo con la celebración del citado consejo en Madrid para anunciar que el Estado «va a abrir un proceso de negociación a fin de discutir las reivindicaciones de Logroño y La Rioja en torno al soterramiento» y para agradecer a Cuca Gamarra y a Carlos Cuevas «la confianza que tienen en este Gobierno por presentar sus reclamaciones por primera vez tras 20 años».

LIF 2002 creará de forma inmediata un grupo de trabajo para estudiar hasta el próximo diciembre los tres apartados exigidos por los denominados 'socios locales' relativos al cumplimiento del convenio fundacional, al tratamiento de los activos, como es la estación, ya cedidos, y a la refinanciación del préstamo. Una comisión en la que, aparte de los técnicos, estarán representadas las tres administraciones públicas participantes en LIF 2002. Una oportunidad, tal y como ironizaba Pérez Sáenz, de que el PP haga «quedar bien» al Gobierno del PSOE.

Unas declaraciones que llegaban «incluso antes de empezar el consejo» ante las que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, no ha dudado en mostrar su indignación. «Si esta reunión se ha celebrado y este grupo de trabajo se ha creado ha sido por la presión de Ayuntamiento de Logroño y Gobierno de La Rioja ante la pasividad del Ministerio de Fomento con la complicidad del delegado del Gobierno en La Rioja... hemos tenido que llevarles de las orejas y no deja de ser significativo el hecho de que no haya estado el secretario de Estado de Infraestructuras, lo que deja claro la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez y de su delegado en La Rioja con el soterramiento de Logroño«, ha espetado en declaraciones a Diario LA RIOJA.

Al término de la reunión y en plena polémica, Fomento y Adif han informado de que «el Consejo de administración de la sociedad 'Logroño Integración del Ferrocarril 2002' ha acordado por unanimidad la creación de un grupo de trabajo para analizar el convenio suscrito en 2002 y ajustarlo a la situación actual«. Para ello, se estudiarán los proyectos a desarrollar de la integración del ferrocarril en la capital riojana, con el objetivo de hacerlos viables.

«Este grupo estará compuesto por representantes de todos los socios, que podrán incorporar a técnicos especializados en las materias objeto de análisis. Las conclusiones de estos trabajos se plasmarán en un documento que será presentado al consejo de administración de LIF 2002 antes del 31 de diciembre de 2019 para su evaluación y adopción de los acuerdos oportunos«, han concluido.

Administración local y regional han precisado que «los términos exactos que describen el encargo son: estudio y desarrollo de un documento que sea adecuado para vincular los proyectos de la llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Logroño y el proyecto de integración del ferrocarril en Logroño, así como la financiación de las actuaciones«.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Fomento y Política Territorial de La Rioja, Carlos Cuevas, adelantaban en la previa que este viernes solicitarían mayor aportación del Gobierno de España en la financiación del proyecto de soterramiento de la capital (tanto en el posible déficit de las futuras fases como en los costes financieros de la actual) empezando por los 30 millones de euros comprometidos inicialmente, de los que sólo se han recibido 6. Y todo ello enmarcado en una renegociación del convenio inicial que conlleve mayor 'protagonismo' de la Administración central «como se está haciendo en otras ciudades de España» y que conlleve un reparto de las cargas económicas «más justo y equilibrado».

Lo que dice el convenio sobre los 30 millones

«Yo, como delegado del Gobierno, también digo que cuanto más dinero de España venga a Logroño y a La Rioja mejor...», ha concluido Pérez Sáenz, que ha precisado, además, que el convenio en cuestión, pese a lo dicho, no establece partida alguna de 30 millones de manera directa y con destino a las obras del soterramiento en sí.

El convenio del 2002 en cuestión, de hecho, recoge textualmente que «la inversión del grupo Fomento será la correspondiente a la adaptación del pasillo ferroviario y la playa de vías existentes a la llegada de la Alta Velocidad a Logroño prevista en el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007, estimada en 30 millones de euros, y se efectuará conforme a las previsiones presupuestarias y de acuerdo con los procedimientos establecidos a estos fines«.

«El grupo Fomento se responsabiliza del coste de la llegada de la Alta Velocidad a Logroño que se valora en 30 millones de euros y pone a disposición de las actuaciones previstas en este convenio, todos los terrenos que resulten innecesarios para el ferrocarril, en el futuro, a fin de facilitar, con los rendimientos que se obtengan de estos terrenos, la financiación de la actual barrera ferroviaria«, puede leerse en el mismo.

Al respecto, Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja han respondido vía comunicado que, además, y de cara a hacer frente a las obligaciones derivadas de la financiación de la fase I, se concretará la aportación efectiva de los 30 millones de Fomento que «según el convenio fundacional, por mucho que lo matice el delegado del Gobierno en La Rioja, se consignaba por el concepto llegada de la Alta Velocidad».

Recordar que la alcaldesa de Logroño es vicepresidenta de LIF 2002 y como tal ha presidido la reunión del consejo en Madrid ante la ausencia del presidente y máximo representantes del Ministerio en la sociedad del ferrocarril, el secretario de Estado de Infraestructuras.