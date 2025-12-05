La financiación del Convenio de Capitalidad de Logroño crece un 5,6% desde 2023 El Ayuntamiento destinará una partida de 3.075.828 euros a financiar áreas destinadas al desarrollo local en el ámbito de sus competencias

EFE Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:12 | Actualizado 13:18h.

El Ayuntamiento de Logroño recibirá el próximo año 3.075.828 euros del Gobierno de La Rioja, en concepto de la financiación del Convenio de Capitalidad, para sufragar la mejora de la calidad de los servicios públicos e infraestructuras en la ciudad, lo que supone un 1% más respecto a 2025.

Así lo ha detallado este viernes el Gobierno de La Rioja, en una nota, tras la reunión del Consejo de Capitalidad, en la que han participado el jefe del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a sus respectivos equipos en las áreas que conciernen al Convenio.

Se trata del tercer incremento consecutivo de la legislatura del presupuesto destinado a financiar la calidad de los servicios e infraestructuras en la ciudad de Logroño, ha precisado el Ejecutivo.

Desde 2023, la aportación económica de la Comunidad Autónoma a este convenio ha crecido un 5,6%, una tendencia positiva que se incluye en el compromiso del Ejecutivo con la calidad de vida de la ciudadanía de Logroño.

La reunión de este viernes del Consejo de Capitalidad es preceptiva antes de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja que, una vez superado el trámite del debate de las enmiendas pueda entrar en vigor, en tiempo y forma, el próximo 1 de enero.