LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del Ayuntamiento de Logroño, en una imagen de archivo. Enrique del Río

La financiación del Convenio de Capitalidad de Logroño crece un 5,6% desde 2023

El Ayuntamiento destinará una partida de 3.075.828 euros a financiar áreas destinadas al desarrollo local en el ámbito de sus competencias

EFE

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:12

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño recibirá el próximo año 3.075.828 euros del Gobierno de La Rioja, en concepto de la financiación del Convenio de Capitalidad, para sufragar la mejora de la calidad de los servicios públicos e infraestructuras en la ciudad, lo que supone un 1% más respecto a 2025.

Así lo ha detallado este viernes el Gobierno de La Rioja, en una nota, tras la reunión del Consejo de Capitalidad, en la que han participado el jefe del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a sus respectivos equipos en las áreas que conciernen al Convenio.

Se trata del tercer incremento consecutivo de la legislatura del presupuesto destinado a financiar la calidad de los servicios e infraestructuras en la ciudad de Logroño, ha precisado el Ejecutivo.

Desde 2023, la aportación económica de la Comunidad Autónoma a este convenio ha crecido un 5,6%, una tendencia positiva que se incluye en el compromiso del Ejecutivo con la calidad de vida de la ciudadanía de Logroño.

La reunión de este viernes del Consejo de Capitalidad es preceptiva antes de la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja que, una vez superado el trámite del debate de las enmiendas pueda entrar en vigor, en tiempo y forma, el próximo 1 de enero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  3. 3

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  4. 4 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  5. 5 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  6. 6

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  9. 9

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño
  10. 10 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La financiación del Convenio de Capitalidad de Logroño crece un 5,6% desde 2023

La financiación del Convenio de Capitalidad de Logroño crece un 5,6% desde 2023