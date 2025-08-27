El Festival Mute regresa a Logroño La cita tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre en tres escenarios de la ciudad y reunirá compañías de siete comunidades autónomas

Lucía García-Blanco Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:05

Logroño se convertirá en el mes de septiembre en una ciudad llena de diversidad escénica gracias a la segunda edición del Festival MUTE, en el que se ofrecerán siete espectáculos que han sido galardonados en certámenes culturales. Entre los días 10 y 14 de septiembre, la sala Gonzalo de Berceo, la Biblioteca de La Rioja y la Biblioteca Rafael Azcona contarán con una programación en la que se combina circo, danza, teatro gestual, títeres y música, destinada a todos los públicos.

El certamen comenzará el 10 de septiembre con Yûgen, de La Banda (Navarra), en la Biblioteca de La Rioja, y seguirá el jueves con Vida, de Javier Aranda (Aragón), en la sala Gonzalo de Berceo. El viernes será el turno de Mute, de Orain-Bi (País Vasco), también en la biblioteca. El sábado es turno de tÁ, de Escena Miriñaque (Cantabria), en la sala Gonzalo de Berceo, y Xpectro, de Zen del Sur (Andalucía), en la biblioteca. El domingo cerrarán Trashhh!!!, de Zero en Conducta (Cataluña), en la Rafael Azona, y Ocupado, de El Perro Azul (La Rioja), en la sala Gonzalo de Berceo.

Las entradas costarán ocho euros y ya se encuentran a la venta en mutefestival.com

Fernando Moreno, director del certamen, ha explicado en la presentación del festival que MUTE «apuesta por una programación dinámica y comprometida que invite a reflexionar sobre temas universales sin perder la cercanía con el público».

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha destacado que este festival «hace de Logroño un referente cultural en el norte de España», mientras que el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha valorado que «llevar espectáculos de primer nivel a precios accesibles garantiza que la cultura llegue a todos».