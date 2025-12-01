La estación de esquí de Valdezcaray y el entorno de la iglesia de Palacio, en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:54 Comenta Compartir

Estación «parada» de Valdezcaray

La primera llamada del día llega desde el ámbito deportivo y refleja el creciente malestar entre algunos aficionados al esquí. Un lector critica la gestión de la estación de Valdezcaray, que —según recuerda— presume de un equipo experto y de importantes inversiones en infraestructuras como cañones de nieve artificial. Aun así, lamenta que, pese a contar con «condiciones extraordinarias» de frío y nieve, esta temporada no se haya producido «ni un centímetro cúbico de nieve artificial», igual que ocurrió la pasada. Mientras otras estaciones están funcionando a pleno rendimiento y aprovechando la climatología para generar base sólida en las pistas, él considera «incomprensible» que Valdezcaray no esté haciendo lo mismo. Cree que esta falta de previsión puede comprometer el desarrollo de la campaña y pide que se actúe con mayor profesionalidad.

Alumbrado navideño que llega tarde

Siguen llegando mensajes relacionados con el encendido del alumbrado navideño. El lector asegura que en otras ciudades las luces ya «alegran las tardes y las noches de los vecinos», mientras que en Logroño «solo se ven cables colgando». Señala que «teniendo en cuenta que este fin de semana ha sido el 'Black Friday' y que pronto llega el puente de la Inmaculada», en el que «los logroñeses vuelven a sus casas y los visitantes acuden a conocer la ciudad, seguro que les apetece ver su ciudad bonita», dice en un llamamiento para que «pongan ya las luces de Navidad».

Iglesia de Palacio y terrenos de Bosonit

Desde Logroño llega también una reflexión sobre el patrimonio. Un vecino muestra su decepción por la decisión municipal de «no dejar exenta la iglesia de Palacio tras la recuperación de los terrenos del proyecto Bosonit». Recuerda que en otros templos de la ciudad, como es el caso de San Bartolomé, sí se «dejó liberar el perímetro», lo que permitió apreciar mejor todo el conjunto histórico en la capital riojana, algo que asegura, está en jaque. Para él, en este caso había opciones suficientes para diseñar una plaza, un espacio interior o nuevas construcciones sin necesidad de «pegar edificios modernos a un monumento nacional como es esta iglesia» tan característica de la ciudad. Considera el lector que de esta manera se perderá una «oportunidad única» de poner en valor un patrimonio arquitectónico del que «queda ya muy poco», motivo por el que reclama una mayor sensibilidad urbanística al Ayuntamiento.

Mensaje de gratitud a la Sanidad riojana

La última llamada del día llega, en cambio, como un mensaje de gratitud. Los familiares de una paciente ingresada entre el 10 y el 24 de octubre, en la habitación 109 del Hospital San Pedro, quieren mostrar su agradecimiento por la atención recibida durante su estancia en el centro hospitalario. Valoran de forma especial la «profesionalidad, la empatía y la humanidad del equipo» que la atendió: «Doctoras, enfermeras, auxiliares, trabajadora social e incluso el capellán» del centro. Aseguran que la paciente se sintió «cuidada, acompañada y tratada con un cariño» que contribuyó decisivamente a su mejoría. «Nuestro más sincero y eterno agradecimiento», concluyen los familiares.

... y La Guindilla El problema de los charcos que se repite en Cascajos

Hay problemas que se repiten de forma constante, como «los charcos que se crean cada vez que llueve en el parque de Los Cedros de Cascajos y en el parque de la estación de trenes en la calle Miguel de Delibes», indica un lector. «Impiden el paso al peatón y nos hacen caminar por el césped que está embarrado... Creo que no es muy difícil la solución», reclama.

