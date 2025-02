«Logroño tiene una deuda pendiente con todo el resto del soterramiento»

Julio Revuelta, alcalde de la capital de La Rioja entre 2000 y 2007, ha vuelto sin pretenderlo a ser noticia. Al «político jubilado» (salió del ... PP, fundó su propio partido y acabó en el PR+) y «arquitecto viejo» le invitaron a estar en la presentación de la estrategia 'Logroño 2050', y lo cierto es que en el debate no pudo resistirse a pedir el micro.

– ¿Se ha dicho estos días aquello de 'si lo sé, no hablo'?

– En ningún caso quise polemizar con el alcalde, mis palabras fueron para la arquitecta que le acompañaba (Núria Moliner), porque lo que no puedo es quedarme callado al escuchar determinadas cosas. He dedicado mis mejores años al urbanismo de Logroño, y es imposible que alguien me provoque y no hable.

– Y ahí saltó posicionándose contra el urbanismo adjetivado.

– Me rebelo ante discursos que creo que les falta esencia, y eso pasa cuando los adjetivos se ponen antes y no después (que si humano, que si inclusivo, que si sostenible, que si circular..., cuando de entrada o es bueno o es malo). Me hizo gracia que dijese que las palabras son importantes, y a continuación me hablase de 'delay' (retraso en inglés). Vamos a modas que no tienen que ver con nuestra esencia, también en el urbanismo.

– No pudo con eso de «poner a la persona en el centro»...

– Poner a la persona en el centro... pues claro, ahora, y con los griegos, ¿para quién si no haces la ciudad? Fíjese que a mí me gustan urbanistas teóricos, como Jane Jacobs, pero me gustan más los que han construido, pues la ejecución es importantísima. El arquitecto sin obra lo tiene más fácil, solo critica y no se equivoca nunca.

– 'Logroño 2050', y usted recordó que ya le sonaba un '2020', ¿qué pensó al oír otra vez de lo que llevan hablando tantos años alcalde tras alcalde?

– Me parece bien que se reflexione, con cosas más o menos utópicas, unas que llegan y otras que no, algunas que se cambian, pero siempre hay que tener un horizonte de ciudad más allá del día a día. Como concepto lo comparto, pero la exposición me pareció decepcionante.

«El problema es cuando un día quieres reflexionar sobre la ciudad (o el PGM), y justo al siguiente presentas Ramblasque» Julio Revuelta Exalcalde de Logroño

– ¿Por qué decepcionante?

– Se nos presentaron cosas agrupadas, sin nada prácticamente nuevo. Por ello, aplaudo que se reconociese el trabajo anterior. Un anillo verde, pues es que ya está en su mayor parte; movilidad y carril bici, pues es que en 2025 es algo ineludible; el Ebro navegable, pues una de las utopías de ciudad... Sin embargo, eché en falta cosas: como la obra pendiente más importante, que es el soterramiento; y ese sí que es terreno para hacer buen urbanismo/buena arquitectura, protegida además en lo ya hecho, o unir Portillejo con el Cuarto Puente, en lo que queda, una infraestructura que urge más que avenida de la Sierra. Como ciudad tenemos una deuda con todo el resto del soterramiento. Por cierto, veremos cuándo llega el PGM, y eso no son utopías.

– ¿Por qué cuesta tanto la revisión del PGM que lleva en la agenda local varios mandatos?

– La asistencia técnica de Ezquiaga, por cierto, la licité yo; y no la adjudiqué porque estaba ya en el período de cambio de Alcaldía en 2007. Pasamos de la crisis del 2008, con una presión brutal, a una calma chicha total. ¡Lo que hubiese dado yo por esa tranquilidad para pensar la ciudad (como esa revisión del catálogo de edificios protegidos que ahora está sobre la mesa)! Y creo que todos estos años, sin esa presión, se han perdido para plasmarlo en un PGM, y ahí sí que se hubiese podido debatir en eventos con arquitectos y arquitectas...

– Mire que son dados los alcaldes a ese tipo de actos casi publicitarios, si me lo permite.

– Si eso no está mal, es decir, tú eres el alcalde, cuéntanos qué quieres hacer más allá de tu mandato. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El problema es cuando solo haces eso, o cuando un día dices que quieres reflexionar sobre la ciudad más allá del corto plazo, con todos y con la vivienda como eje central, y al día siguiente, sin hablar con nadie, presentas lo de Ramblasque.

– Y, claro, tuvo que volver a hablar...

– Es que todo lo que me contaron el lunes ya no valía el martes. Si me hubieses dicho que querías abrir una reflexión sobre ese último sector, pues a lo mejor te creo. A mí ya se me propuso ese cambio en la tipología aumentando la edificabilidad. No aspiro a tener razón, solo a defender mi opinión. Ramblasque debe incluirse dentro de la revisión del PGM; si cambias el modelo (y pasar de unifamiliar a seis, siete u ocho alturas lo es), tienes que hacerlo.

«Me llevan los demonios con lo de San Antón; si no te gusta la obra, la cambias, pero no pierdes los fondos» Julio Revuelta Exalcalde de Logroño

– Hablando de vivienda, nadie se acuerda de las 1.200 del PERI Ferrocarril, pero usted lo recordó también ese mismo lunes.

– Es extraño y barrunto mis cosas, pero sin confirmarlo no puedo decir más sobre ese retraso. Pero ahí está ese suelo, público además. Y ya que no sabemos qué pasa, por los menos que empiecen a concursar la arquitectura, como hicimos nosotros con las 'palazzinas' de Rafael Moneo.

– El alcalde sí que ha abierto el debate sobre el futuro de las cinco torres de 21 plantas.

– Ah, ¿que no le gustan? Pues a eso te digo que no es una idea suya, sino prestada de otro. Por eso no quiere revisar el PGM, porque te obliga a mucho.

– ¿Cómo ha vivido la gestión y pérdida de fondos europeos? ¿Le sorprendió la eliminación del carril bici de avenida de Portugal?

– Me sorprendió porque no es el estilo de Conrado (Escobar), pero supongo que tendría presión preelectoral/electoral.Me parece un error y una barbaridad haberlo hecho, y se lo he dicho a él. Lo importante de un eje de ese tipo es que sea completo, y si te lo encuentras hecho, lo asumes te guste más o menos. Todos los alcaldes hemos criticado cosas del anterior que al final aceptas. Sobre los fondos europeos en general, se me llevan los demonios, caso de San Antón. Que si no les gustaba el proyecto, que si no había tiempo... ¡Nosotros en año y medio hicimos la Gran Vía! Si no te gusta el proyecto, modifícalo, ponte a trabajar y coge (aprovecha) el dinero.

– No quería preguntarle directamente por Conrado Escobar...

– Es que no es sólo Conrado, que yo he sido concejal y en ocasiones al alcalde hay que decirle las cosas como son. Yo hablaba así a José Luis Bermejo y a mí me hablaron así los míos, nunca he querido pelotas. Y el que llevase los fondos debería haberlo hecho, aunque se hubiese quedado sin vacaciones.