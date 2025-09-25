LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una de las concentraciones frente al IES Sagasta. Juan Marín

Eman Akram reúne 7.700 firmas para poder llevar el hijab en el IES Sagasta

La estudiante de bachillerato denuncia que la prohibición del velo en el centro es «discriminatoria»

Juan Marín del Río

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:14

«Me llamo Eman, tengo 17 años, vivo en Logroño y llevo hiyab. Me han echado del instituto por llevarlo y me han amenazado con no dejarme entrar si me lo vuelvo a poner. Esto no responde a ninguna ley autonómica ni nacional, ha sido una norma que el IES Sagasta se ha sacado de la manga de un día para otro y que es absolutamente discriminatoria». Esto es lo que reza la recogida de firmas que Eman Akram, la estudiante del centro logroñés que rechaza quitarse el velo, ha iniciado en la plataforma digital change.org y que ya lleva 7.700 rúbricas.

En varios institutos de La Rioja, como los de Arnedo y Calahorra, ya existían restricciones al uso del velo islámico en clase. Sin embargo, el veto aplicado este curso ha generado una gran repercusión, al tratarse del primer caso en la capital, lo que motivó a un grupo de estudiantes del IES Batalla de Clavijo –donde sí está permitido– a apoyar a Akram en su lucha.

La decisión, aprobada en el Consejo Escolar meses atrás y notificada a las familias, no gustó a aquellas cuya voluntad era la de seguir llevando el hijab y las protestas no tardaron en llegar. Durante tres días, familiares, compañeros y miembros de la comunidad islámica se concentraron frente al instituto durante el recreo. Aprovechando el parón de las fiestas de San Mateo, Eman Akram ha trasladado a internet la protesta con una petición en change.org, que ya ha sumado más de 7.700 firmas.

La alumna insiste en que la prohibición «crea un ambiente hostil» y pide a la Consejería de Educación que intervenga para que pueda asistir a clase con su velo. «¿Por qué tengo que elegir entre mi fe y mi educación si no hago daño a nadie?», se pregunta Akram en el texto.

