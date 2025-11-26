Ecoembes y Logroño afianzan su compromiso por la recogida selectiva Las dos entidades renuevan su colaboración para avanzar en una eficaz separación de residuos y mejor reciclaje

Ecoembes y el Ayuntamiento de Logroño firmaron este miércoles un nuevo convenio marco de colaboración para seguir impulsando la recogida selectiva de envases en la ciudad. En el acto, en el que se abordaron los principales puntos del convenio, han estado presentes Ángel Hervella, director de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Este convenio permitirá seguir mejorando la recogida separada y el reciclaje en toda la localidad, impulsará la participación ciudadana gracias a las campañas de sensibilización, facilitará la gestión al Ayuntamiento con más apoyo técnico y financiación, y aportará mayor transparencia mediante la digitalización y la trazabilidad de los residuos.

Además, para mejorar la eficiencia del sistema, se han incluido pluses económicos al municipio para incentivar resultados positivos de recogida separada. Todo ello contribuirá al cumplimiento de los objetivos marcados por la normativa y a una economía circular más sólida en Logroño.

En el marco de este acuerdo en Logroño se incluye la recogida de la fracción de envases tanto en los contenedores amarillos como en otro programa para aquellas empresas o entidades en las que no hay contenerización y se lleva a cabo un programa de recogida específico. Asimismo, el convenio contempla la recogida de papel y cartón tanto en los contenedores azules, como el 'puerta a puerta' en zonas comerciales y el relativo a la recogida en centros oficiales.

En el año 2024, en Logroño se recogieron un total de 2.633 toneladas de envases, 2.306 en 471 contenedores amarillos y 326 de envases fuera del hogar. Respecto a la fracción papel-cartón el número total de toneladas fue de 4.493: de ellas, 3.997 en contenedores azules y 495 de recogida en el comercio local.