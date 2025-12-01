Dos décadas de lucha con Renfe

La Rioja Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:24 Comenta Compartir

Tal día como hoy, hace 24 años, La Rioja rechazaba la propuesta de Renfe para comprar trenes regionales deficitarios, alegando que antes era imprescindible modernizar la infraestructura ferroviaria. El Gobierno regional insistía en la necesidad de una doble vía entre Castejón y Miranda y en corregir trazados lentos como el de Logroño-Haro.

Aquel conflicto surgió tras la supresión de servicios por falta de ocupación y por la negativa riojana a financiar trenes antiguos. Veinticuatro años después, la hemeroteca revela la vigencia del problema: la comunidad sigue reclamando inversiones, mejores conexiones y, especialmente, la llegada de la alta velocidad.