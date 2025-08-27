LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las dos Coreas se daban leña

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:30

Desde que EE UU y la URSS partieron Corea por el paralelo 38 las hostilidades se han mantenido a lo largo de las décadas. En 1950, en plena Guerra Fría, la zona mantenía una tensión en la que las escaladas bélicas se repetían constantemente. Hoy en día ambos pueblos siguen divididos. El periódico de hace 75 años, además de los ecos del Caudillo, editaba sucesos, nacimientos (felicidades a quienes se reconozcan), bodas y funerales. La cartelera de cines y teatros y el deporte cumplían su función informativa. El 28 de agosto de 1950 se enfrentaron en Las Chiribitas el Logroñés y el Recreación con victoria para los primeros. También se recordaba el cartel de pelota que de Cenicero y el de toros en Calahorra.

