Un vertedero que no cesa y que ahora asoma por la avenida de Aragón El depósito incontrolado de residuos en el entorno de La Portalada sigue dejándose sentir en Varea con Amigos de la Tierra denunciando nuevos focos

Javier Campos Logroño Jueves, 28 de agosto 2025, 11:09 Comenta Compartir

«Nuevamente en Varea tenemos residuos junto a un depósito de contenedores de vidrio. El Ayuntamiento de Logroño y Conrado Escobar deben evitar que el barrio siga siendo un vertedero». Así reza la nueva denuncia de Amigos de la Tierra, vía redes sociales y con el hashtag #EstoNoSeMereceLogroño, con fotografías de un nuevo basurero ilegal.

La asociación ecologista, después de dar la voz de alarma sobre el preocupante depósito incontrolado de residuos de todo tipo en el entorno de La Portalada, agravado durante este verano, ha vuelto a hacerlo tras detectar un nuevo foco en la avenida de Aragón, la que delimitada el polígono industrial de la zona residencial.

Ampliar Otra perspectiva del 'vertido'. L. R.

Se da la circunstancia, para más inri, de que el nuevo vertedero ha aparecido tras la reciente limpieza de los denunciados anteriormente (en La Portalada III, la última fase del mismo polígono con la calle Valsalado como uno de sus principales escenarios), lo que pone en evidencia que se trata de un problema de difícil solución.

Los vertederos ilegales de todo tipo aparecen y desaparecen para desesperación de la Concejalía, que admite las dificultades no ya para erradicar el problema, sino hasta para paliarlo. De ahí que el Ayuntamiento, directamente, apele a la concienciación ciudadana habida cuenta de que la retirada de los mismos supone un coste 'extra' para las arcas municipales.

A pesar de nuestra denuncia ante el @aytologrono @conrado_escobar se incrementan de forma muy importante los vertidos en #LaPortalada2. Si eso era poco también tenemos vertidos junto al puente ferroviario de #Varea.



Varea y su entorno van camino de convertirse en un vertedero. pic.twitter.com/AOPSzorGLs — Amigos Tierra La Rioja (@TierraLaRioja) August 17, 2025

El @aytologrono limpia los residuos denunciados por #amigosdelatierralarioja en la Portalada II. Ahora se deben tomar medidas para evitar que estos hechos se repitan. @conrado_escobar pic.twitter.com/JzlSWul2Nj — Amigos Tierra La Rioja (@TierraLaRioja) August 26, 2025

«Por desgracia, en polígonos industriales no hay recogida de residuos en todas las calles, por lo que en 'zonas muertas' hay mucho ciudadano o empresas/autónomos que prefieren hacer esto en lugar de ir al Punto Limpio, en La Portalada II». Así respondió el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, a Amigos de la Tierra tras su penúltima denuncia, aclarando que la «responsabilidad ciudadana» es la fórmula para afrontar estas situaciones.

Enseres de todo tipo, desde el colchón viejo al moderno ordenador, pasando por mobiliario y electrodomésticos de mayor o menor tamaño, se presentan a la vista de los paseantes en caminos rurales y en otras zonas más o menos apartadas de la ciudad culminando, en ocasiones, montones de escombros. Los vertederos ilegales de residuos de construcción y demolición y desperdicios industriales son un claro ejemplo de la conducta incívica «de unos pocos» que, según el propio Consistorio capitalino, «pagamos todos». Y en el caso de Varea con el agravante de que el citado Punto Limpio se ubica en el número 18 de la calle La Nevera del citado polígono industrial.