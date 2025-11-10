La Policía Local formuló 67 denuncias el pasado fin de semana, 48 por orinar en la calle Los agentes, además, también interpusieron 12 requerimientos por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y otros 11 en materia de seguridad vial

La Policía Local de Logroño interpuso durante el pasado fin de semana 67 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, de las que más de la mitad (48) se produjeron por orinar en la calle. 8 fueron por beber en la vía pública, 7 por vociferar y generar molestias y 3 por ruidos en los domicilios. También se formuló 1 requerimiento a un establecimiento hostelero por desarrollar su actividad con las puertas abiertas.

Los agentes, además, formularon otras 12 denuncias por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad).

Y a ello hay que añadir 11 más en materia de seguridad vial (9 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 1 derivada de un control de alcoholemia y 1 por conducir un vehículo sin el seguro obligatorio).