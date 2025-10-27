La Policía Local denunció el pasado fin de semana a 40 personas por orinar en la calle Los agentes interpusieron 79 requerimientos por diversos incumplimientos de las ordenanzas municipales

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana 79 denuncias por diversos incumplimientos de las ordenanzas municipales. De todas ellas, casi la mitad (40), fueron por orinar en la calle, 14 por consumir alcohol en la vía pública, 4 por vociferar, 3 por ruidos en los domicilios, 2 por molestias en la calle y 13 por otros actos que generan suciedad y/o molestias.

Los agentes también interpusieron un requerimiento a un establecimiento hostelero por ejercer su actividad con las puertas abiertas, otra denuncia por ruidos en otro local de hostelería y otra más por incumplimiento de horario de una actuación musical.

Los efectivos, además, formularon otros 6 requerimientos por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad). Y a ello hay que añadir 4 denuncias más en materia de seguridad vial (3 de ellas derivadas de controles de alcoholemia).