LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Local por el centro de Logroño. J.R.

La Policía Local denunció el pasado fin de semana a 82 personas por orinar en la calle

Los agentes interpusieron, además, 20 requerimientos en materia de seguridad vial

La Rioja

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana 118 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, de las que su gran mayoría (82) se produjeron por orinar en la calle. 16 de ellas, además, fueron por consumir alcohol en la vía pública, 9 por ruidos en domicilios, 7 por vociferar y generar molestias en la calle, 3 por otros actos que generan suciedad y 1 a un establecimiento hostelero por permitir a su clientela sacar consumiciones al exterior.

Los agentes, además, también interpusieron otros 11 requerimientos por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad). A ello hay que añadir 20 denuncias más en materia de seguridad vial (10 derivadas de controles de alcoholemia, 8 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 1 por consumo de drogas y 1 por conducir sin carné).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y seis heridos en un accidente de tráfico en la N-232, en Foncea
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
  5. 5

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  6. 6

    «Nuestra casa está donde dejamos la mochila»
  7. 7

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  10. 10

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Policía Local denunció el pasado fin de semana a 82 personas por orinar en la calle

La Policía Local denunció el pasado fin de semana a 82 personas por orinar en la calle