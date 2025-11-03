La Policía Local denunció el pasado fin de semana a 82 personas por orinar en la calle

La Rioja Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:20 Comenta Compartir

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana 118 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales, de las que su gran mayoría (82) se produjeron por orinar en la calle. 16 de ellas, además, fueron por consumir alcohol en la vía pública, 9 por ruidos en domicilios, 7 por vociferar y generar molestias en la calle, 3 por otros actos que generan suciedad y 1 a un establecimiento hostelero por permitir a su clientela sacar consumiciones al exterior.

Los agentes, además, también interpusieron otros 11 requerimientos por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad). A ello hay que añadir 20 denuncias más en materia de seguridad vial (10 derivadas de controles de alcoholemia, 8 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 1 por consumo de drogas y 1 por conducir sin carné).