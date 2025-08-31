LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Logroño

Las denuncias de la policía este fin de semana en Logroño: alcohol, orines y ruidos

Domingo, 31 de agosto 2025, 17:55

La Policía Local de Logroño formuló durante el fin de semana un total de 82 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

El mayor número de denuncias fueron por consumir alcohol (35) y orinar (34) en la vía pública. El resto corresponden a provocar ruido en domicilios (4) y en la calle (3), así como por realizar diferentes actos incívicos que producen molestias o suciedad (5) y permitir sacar bebidas al exterior de un local de ocio nocturno (1).

Además de estas 82 denuncias, los agentes de la Policía Local interpusieron otras 16 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (tenencia y consumo de estupefacientes, faltas de respeto a agentes de autoridad y negativa a identificarse).

Durante el fin de semana los agentes del Cuerpo de Policía Local han dado cobertura en el merco de MUWI La Rioja Music Fest con un dispositivo especial de control de tráfico (para el que no ha sido necesario cortar la calle Norte) y de vigilancia del perímetro exterior del recinto con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo del evento.

Además, hay que añadir 31 denuncias más en materia de seguridad vial (13 derivadas de controles de alcoholemia y drogas, 6 denuncias a VMP, 5 por el mal estacionamiento, 3 a vehículos extranjeros que carecían de permiso de circulación (con la consiguiente inmovilización), 2 por circular con escape libre, 1 por conducir con el carné caducado y 1 por hacerlo sin haber obtenido el permiso.

