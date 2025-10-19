LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Escobar, rodeado de algunos de los concejales de su equipo de gobierno, en el salón plenario durante el 'Debate' de 2024. Justo Rodríguez

Segundo 'Debate del estado de Logroño' del mandato con deberes pendientes del primero

Conrado Escobar rinde cuentas de lo hecho (y no hecho) durante el último año con los anuncios 'estrella' de 2024 de El Corvo y el Ebro a la espera de progresos

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:19

Comenta

Logroño, un año más por estas fechas y siempre que no sea electoral, a debate. El alcalde Escobar afronta la que será la segunda cita ... de tales características del mandato, la que llega una vez superado el ecuador, y que lo hace, además, con los deberes aún pendientes de la primera. El regidor municipal, de entrada, rendirá cuentas de lo hecho durante el último año, con la oposición recordándole, para continuar, lo no hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota
  2. 2

    «No entiendo que la gente quiera jubilarse al llegar a los 65 años, creo que se equivoca»
  3. 3 Los bomberos encuentran fallecido a un hombre tras tener que acceder por una ventana a su vivienda en Logroño
  4. 4 Fisioterapia Pérez
  5. 5

    Las claves del crimen de Los Lirios
  6. 6 Quejas por la invasión de las palomas y crítica a la atención en un restaurante, en el Teléfono del Lector
  7. 7 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  8. 8

    El mundo a través de los ojos del autismo
  9. 9

    Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador
  10. 10

    «¿Cómo estarías si te estuvieran explicando física cuántica en alemán?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Segundo 'Debate del estado de Logroño' del mandato con deberes pendientes del primero

Segundo &#039;Debate del estado de Logroño&#039; del mandato con deberes pendientes del primero