Segundo 'Debate del estado de Logroño' del mandato con deberes pendientes del primero

Logroño, un año más por estas fechas y siempre que no sea electoral, a debate. El alcalde Escobar afronta la que será la segunda cita ... de tales características del mandato, la que llega una vez superado el ecuador, y que lo hace, además, con los deberes aún pendientes de la primera. El regidor municipal, de entrada, rendirá cuentas de lo hecho durante el último año, con la oposición recordándole, para continuar, lo no hecho.

El oficialmente 'Debate sobre el estado de la ciudad' se celebrará este lunes y martes como cada mandato con un patrón de sobra conocido: los anuncios de alcaldes (y alcaldesa) con los que logran el titular al día siguiente (ahora también el mismo con los digitales) tanto en la primera jornada (con su discurso de apertura) como en la segunda (donde ya toma la palabra la oposición).

Diario LA RIOJA repasa lo dicho hace ahora un año, con asuntos que siguen a la espera pese a las promesas del primer edil, y adelanta los posibles temas que casi con total seguridad saldrán en una doble sesión en la que el PP aprobará su gestión y PSOE, Vox, Podemos-IU y PR+ se la suspenderán.

Anuncios 'estrella' «Mirador verde» en el monte El Corvo y río Ebro navegable

'Escobar proyecta convertir El Corvo en un «mirador verde» de propiedad municipal' y 'Escobar valora en un millón la actuación en las riberas del Ebro entre La Guillerma y el Iregua' fueron los titulares con los que el munícipe despachó el 'Debate' de 2024. Del primero no se ha vuelto a saber más allá de las referencias al proyecto de 'anillo verde circular'; y del segundo, aunque se adelantó la licitación en 2025, hay plan, pero tampoco noticias. Se trata, en cualquier caso, de dos proyectos de ciudad a largo plazo (¿Logroño 2050?) que, a la espera de progresos, dependerán, caso del barranco de Oyón, del corredor Sur o del Horcajo (con soluciones recientemente presentadas), de financiación externa.

Clásicos anuncios Avenida de la Sierra, sí; pasarela de Los Lirios, no

El alcalde, recuperando dos viejos clásicos, se comprometió el pasado a octubre con dos de las actuaciones que llevan más mandatos sobre la mesa, como son la avenida de la Sierra y la pasarela de Los Lirios. Respecto a la primera, y en virtud al convenio alcanzado con la junta de compensación de Ramblasque de cara al desarrollo del sector –se pasará de 275 chalés a 2.300 pisos no sin polémica–, el plazo que existe es el de adelantar su apertura a finales de 2026; mientras, de la reclamación del barrio al este de la capital poco se sabe, siendo un asunto que ha ido a pleno, y que entonces se dijo que «en 2025 se realizaría el proyecto» (tras el acuerdo con la propiedad de los terrenos en los que se ubicará uno de los extremos.)

Ampliar Último 'Debate del estado de la ciudad'. Justo Rodríguez

Proyectos iniciados '1521' y plan local de vivienda, dos retos que volverán a salir

El 'Proyecto 1521' y el 'Plan Municipal de Vivienda', dos retos a los que ya se refirió el primer edil logroñés hace un año, volverán a salir a escena iniciados como están, aunque mientras el segundo avanza el primero aún no ha empezado. Así, las excavaciones arqueológicas en el entorno de la plaza Ángel Bayo y los jardines de Juanita Madroñero se anunciaron con el ánimo de que ya estuviesen en ejecución, y no lo harán hasta noviembre, a fin de la construcción de un futuro parking en el entorno del Revellín (amén del de Valbuena). Más ritmo ha tenido el Plan Municipal de Vivienda, actualmente en marcha y donde hace ahora doce meses se adelantaba la enajenación de 10 solares destinados a VPO, como así fue, además de ir completando otras fases del citado programa con la venta de parcelas proindivisas y de inmuebles de propiedad municipal en el Casco Antiguo.

Fondos europeos Devoluciones con intereses y convocatorias que pasaron...

Imposible que en Logroño no se hable de fondos europeos y más en un 'Debate sobre el estado de la ciudad'. Ya en 2024 Conrado Escobar espetó aquello de «avalados por los ciudadanos, cumplimos con los objetivos exigidos por la UE» –en plena guerra abierta con el Ministerio–. Además, aunque con otro Ministerio diferente, dio a conocer la resolución definitiva por la que el proyecto para la mejora del ciclo del agua, en colaboración con Lardero y Villamediana, recibía 4,1 millones. La situación, a día de hoy, es muy distinta, con 7,1 millones devueltos por distintas obras no ejecutadas –o ejecutadas con cambios–, más de medio millón abonados por intereses de demora, y con la reciente controversia de no haber optado a los fondos EDIL y haber servido en bandeja 3,7 millones a Calahorra.

Otros asuntos de interés Del PGM a tasas e impuestos y a la ordenanza de terrazas

Cualquier tema es susceptible de ser objeto de 'Debate', y ahí aparecen, entre otros, Plan General Municipal, tasas e impuestos y la ordenanza de terrazas. De todos ellos se hicieron avances en 2024 y... La revisión del PGM no solo no ha avanzado, sino que acaba de volver a salir a licitación; las tasas e impuestos siguen sin bajar el 10% prometido; y la ordenanza de terrazas (se dijo que estaría en marzo) va con retraso.