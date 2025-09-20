LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Ángel Martínez recoge el premio al Simpático del Año en representación del cuerpo de bomberos de Logroño, en la sede de la Peña La Simpatía. Sadé Visual

El cuerpo de bomberos de Logroño recibe el galardón Simpático del Año

Miguel Ángel Martínez, representante del cuerpo, ha recogido el premio en la calle Beratúa, sede de la Peña La Simpatía, «por la labor de proteger nuestras vidas»

María Aguirre

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 22:22

A pesar de la lluvia, la Peña La Simpatía no ha perdido su tradición matea. En su sede, ubicada en la calle Beratúa de ... la capital riojana, ha entregado, por octavo año consecutivo, el galardón al Simpático del Año. Miguel Ángel Martínez, sargento de la brigada quinta, ha sido quien lo ha recogido en representación del cuerpo de bomberos de Logroño.

