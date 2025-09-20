El cuerpo de bomberos de Logroño recibe el galardón Simpático del Año

A pesar de la lluvia, la Peña La Simpatía no ha perdido su tradición matea. En su sede, ubicada en la calle Beratúa de ... la capital riojana, ha entregado, por octavo año consecutivo, el galardón al Simpático del Año. Miguel Ángel Martínez, sargento de la brigada quinta, ha sido quien lo ha recogido en representación del cuerpo de bomberos de Logroño.

En el año 2016, y con motivo de celebrar su cincuenta aniversario, nació la idea de hacer un galardón que reconociese la labor y esfuerzo de colaboradores, entidades o ciudadanos riojanos. «Desde entonces, la lista de galardonados ha ido creciendo y enriqueciendo nuestra historia», comentaba una de las peñistas mientras recordaba a todos los galardonados de años anteriores: Mariano Moracia, del Café Moderno; Bodegas Gerardo Viteri; La Peña Alambre de Calahorra; EDF Femenino de Logroño; la iniciativa Relevos Contra el Cáncer; Lorenzo Cañas y, en la última edición, «nuestra entrañable» Bárbara Reina de la Pantaloneta.

Un acontecimiento que este año ha premiado al cuerpo de bomberos «por su esfuerzo diario, su labor de proteger nuestras vidas, por aquellos que dejaron su vida en un acto de servicio a la ciudadanía de Logroño y por recordarnos cada día que la verdadera grandeza se mide en actos de generosidad y coraje», ha explicado otro de los peñistas.

Por su parte, Martínez ha mencionado, con el premio y el ramo de flores en mano, el esfuerzo del cuerpo: «Ha sido un año muy duro con muchas intervenciones importantes, pero tenemos un gran equipo de profesionales y seguiremos trabajando por la seguridad de la ciudad».

Asimismo, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar -que se encontraba junto a los vendimiadores de este año, David Schubert y Judith Duro, y la concejala de festejos, Laura Lázaro- ha concluido la entrega con la siguiente frase: «Se merecen un aplauso doble por aquel trabajo que realizan donde se les ve y donde no».