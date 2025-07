Un cruce irreconocible

Miércoles, 23 de julio 2025, 09:26 Comenta Compartir

Si alguien no ha conocido Logroño antes de las últimas dos décadas, seguramente no ubicará muy bien la fotografía en blanco y negro que acompaña ... a este texto. Corresponde a la esquina de las calles Portales y Once de Junio y está tomada en 1998, justo en el momento en el que se empezó a plantear el derribo de los locales comerciales que se ven en la imagen.

2025 1998 Juan Marín Dicho derribo no llegó hasta el año 2000 y, a partir de entonces, comenzaron unas actuaciones que llevaron a cambiar el entorno de un modo radical. Ahora la vía es peatonal y luce de un modo muy diferente a entonces.

