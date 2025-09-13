Las obras en la Glorieta de Logroño conllevarán cortes de tráfico desde el 15 al 18 de septiembre Los autobuses urbanos de las líneas 2, 5, 7, 9 y 10, los metropolitanos y el servicio de la empresa Álava-Bus tendrán que modificar sus itinerarios por las labores que se realizarán en esta zona, donde se señalizarán las afecciones

Las obras en la Glorieta del Doctor Zubía siguen su curso. El avance de los trabajos de reurbanización en esta zona de la capital riojana conllevará, según ha informado este sábado el Ayuntamiento de Logroño, un nuevo corte al tráfico rodado en las calles Muro del Carmen y de Cervantes entre el próximo lunes y jueves (desde el 15 al 18 de septiembre).

Las labores, que consistirán en un tratamiento de impresión del asfaltado en la nueva plataforma elevada que conecta Portales con las citadas vías -para dar continuidad visual al adoquinado del entorno, afectarán al recorrido de las líneas de autobuses urbanos 2, 5, 7, 9 y 10, así como a los metropolitanos y al servicio de la empresa Álava-Bus, que suelen discurrir por estas calles. La modificación es la siguiente:

1 Línea 2 Yagüe-Varea (y a la inversa)

Desde el 15 hasta el 18 de septiembre, la línea 2 modificará su recorrido de la siguiente manera:

Yagüe – Varea: avenida Gran Vía Juan Carlos I – avenida Solidaridad – calle Villamediana – aenida Colón – avenida de la Paz.

Varea – Yagüe: avenida de la Paz – avenida Colón – avenida Solidaridad – avenida Gran Vía Juan Carlos I.

2 Línea 5 Madre de Dios-Valdegastea (y a la inversa)

Madre de Dios – Valdegastea: avenida de la Paz – avenida Colón – avenida Solidaridad – calle Villamediana.

Valdegastea – Madre de Dios: calle General Vara de Rey – avenida Solidaridad – calle Villamediana – avenida de Colón – avenida de la Paz.

3 Línea 7 El Arco-Polígono Cantabria (y a la inversa)

El Arco – Polígono Cantabria: avenida Gran Vía Juan Carlos I – avenida Solidaridad – calle Villamediana – avenida Colón – avenida de la Paz.

Polígono Cantabria – El Arco: avenida de la Paz – avenida Colón – avenida Solidaridad – avenida Gran Vía Juan Carlos I.

4 Línea 9 Pradoviejo-Las Norias (y a la inversa)

Pradoviejo – Las Norias: calle General Vara de Rey – avenida Solidaridad – calle Villamediana – avenida Colón – avenida Doce Ligero – calle Madre de Dios – calle San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – avenida Viana – calle Capitán Gaona – San Francisco – Madre de Dios – avenida Doce Ligero – avenida Colón – avenida Solidaridad – calle Gral. Vara de Rey.

5 Línea 10 Pradoviejo-Las Norias (y a la inversa)

Hospital San Pedro – El Arco: avenida de la Paz – avenida Colón – avenida Solidaridad – avenida Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco – Hospital San Pedro: avenida Gran Vía Juan Carlos I – avenida Solidaridad – c/ Villamediana – avenida Colón – avenida de la Paz.

Las líneas 2, 5, 7, 9 y 10 del servicio de transporte urbano de Logroño, que tendrán que modificar sus horarios habituales por los trabajos mencionados, realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aunque no pertenezcan a sus recorridos. Y recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Señalización del corte

El corte del trazado estará debidamente señalizado durante la duración de la obra: se colocará un cartel informativo de aviso previo en la rotonda de Vara de Rey con avenida de la Solidaridad y otro en la rotonda de Avenida de Viana con las calles San Francisco y San Gregorio.

También se colocará un cartel informativo y una señal de obligatoriedad de giro a la izquierda en el cruce de Vara de Rey con Duquesa de la Victoria (para desviar a los que puedan proceder de la calle Miguel Villanueva y de la zona de las Cien Tiendas); así como un cartel y una señal de obligatoriedad de giro a la derecha en el cruce de Avenida de La Paz con Avenida Navarra.

Por último, en el cruce de avenida de Viana con avenida de Navarra se colocará un cartel informativo de vía cortada con acceso exclusivo a fincas para posibilitar el paso a vecinos afectados de la Avenida Navarra y el entorno de La Villanueva.