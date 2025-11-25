Cortan parte de la calle Viveros por las obras en el Palacio de Justicia este miércoles El tramo comprendido entre las calles Hospital Militar y Marqués de Murrieta

La calle Viveros de Logroño, entre Hospital Militar y Marqués de Murrieta, estará cortada este miércoles 26 de noviembre, entre las 8.00 y las 15.00 horas, según informa el Ayuntamiento capitalino.

La interrupción se debe a las obras de acondicionamiento que se realizarán en el Palacio de Justicia, que precisan el estacionamiento de una hormigonera de grandes dimensiones.

La zona afectada por el corte, que afectará principalmente al tráfico rodado, estará debidamente señalizada y permitirá el acceso a las fincas del entorno.

