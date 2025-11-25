LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cortan parte de la calle Viveros por las obras en el Palacio de Justicia este miércoles

El tramo comprendido entre las calles Hospital Militar y Marqués de Murrieta

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

La calle Viveros de Logroño, entre Hospital Militar y Marqués de Murrieta, estará cortada este miércoles 26 de noviembre, entre las 8.00 y las 15.00 horas, según informa el Ayuntamiento capitalino.

La interrupción se debe a las obras de acondicionamiento que se realizarán en el Palacio de Justicia, que precisan el estacionamiento de una hormigonera de grandes dimensiones.

La zona afectada por el corte, que afectará principalmente al tráfico rodado, estará debidamente señalizada y permitirá el acceso a las fincas del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 El primer hotel burbuja de La Rioja abre sus puertas este miércoles en Cuzcurrita
  3. 3

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  4. 4 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  5. 5

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  6. 6 Mercadona sustituye su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  7. 7 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  8. 8

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  9. 9 Muga abre un proceso de selección para buscar viticultores que le suministren de forma estable
  10. 10 Jordi González anuncia que se retira de la televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cortan parte de la calle Viveros por las obras en el Palacio de Justicia este miércoles

Cortan parte de la calle Viveros por las obras en el Palacio de Justicia este miércoles