Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega

La maquinaria ya ha hecho acto de aparición en la parcela comprendida entre las calles Garcilaso de la Vega y Piqueras de Logroño. La ... unidad de ejecución Pedregales Este, paralizada desde hace tiempo y recientemente reactivada, percibe ya el movimiento de las excavadoras en uno de los últimos espacios libres que aún quedan en el sector de Cascajos-Piqueras.

En julio la junta de gobierno local aprobó la urbanización definitiva de la zona que contará con una promoción de vivienda libre y habilitará una zona verde con una nueva área de juegos infantiles para abrirse y completar el contiguo parque de los Cedros.

La parcela objeto de las obras limita al norte con la calle Piqueras, al sur con la calle Garcilaso de la Vega, al este con el parque de los Cedros y al oeste con el parque Garcilaso de la Vega y la zona libre privada de la citada finca de Piquete. Coblansa firma la urbanización de la parcela que antes servía como aparcamiento provisional del cercano Supercor y que, una vez transcurridos los veinticuatro meses que se estiman que durarán las obras, albergará un edificio de seis alturas más sótano y bajos comerciales para alumbrar un total de 24 viviendas. La promoción llamada 'Garcilaso de la Vega, 7' plantea un residencial de pisos de 2 y 3 dormitorios con área recreativa privada con piscina, amplias terrazas y calidades de alta eficiencia energética, entre otras características principales.

Parque hacia los Cedros

Como marca el acuerdo entre el Ayuntamiento y la constructora, será esta última la que se haga cargo de la urbanización de toda la parcela, además de la propia edificación residencial. Así, hacia la margen norte de la parcela se ubicará la zona estancial y lúdica donde se proyectará un parque infantil con juegos de cuerdas en varias alturas, además de la instalación de bancos y mobiliario urbano y la ampliación del espacio verde con sus correspondientes especies arbóreas.

Las obras en la parcela han iniciado su andadura con la señalización y la colocación de las vallas de construcción para abordar los trabajos previos que exige la normativa en materia de edificación. Para ello, advierte el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, los trabajos incluyen avanzar en la parte perteneciente a la misma parcela pero que se había convertido en una zona verde provisional hasta el desarrollo de la unidad de ejecución. Por ello, para las tareas previas, se ha acotado parte del césped y se ha procedido a la retirada de varios árboles.