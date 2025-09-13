LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maquinaria de obra en la parcela entre Garcilaso de la Vega y Piqueras, ayer viernes. S.Evran / Sadé Visual
Logroño

Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega

La parcela contempla la edificación de un residencial de 24 viviendas y una zona verde estancial con juegos infantiles

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:14

La maquinaria ya ha hecho acto de aparición en la parcela comprendida entre las calles Garcilaso de la Vega y Piqueras de Logroño. La ... unidad de ejecución Pedregales Este, paralizada desde hace tiempo y recientemente reactivada, percibe ya el movimiento de las excavadoras en uno de los últimos espacios libres que aún quedan en el sector de Cascajos-Piqueras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  3. 3 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  4. 4 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la Nâ232 y fue publicado en TikTok
  5. 5 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  6. 6

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  7. 7 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  8. 8

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad
  9. 9

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  10. 10 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega

Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega