Comienza el montaje del belén monumental de Logroño Contará con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones (entre edificios patrimoniales y construcciones tradicionales) y 60 figuras

La Rioja Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:30

Esta mañana ha comenzado el montaje del belén monumental de la plaza del Ayuntamiento, que abrirá sus puertas al público desde el viernes 5 de diciembre al 6 de enero.

El belén monumental, que el año pasado recibió la visita de más de 130.000 personas, contará con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, 18 construcciones (entre edificios patrimoniales y construcciones tradicionales), 60 figuras y no expondrá animales vivos.

El recorrido contará también con el 'pozo de los deseos', en el que el público visitante podrá depositar monedas que se destinarán a una causa benéfica. El año pasado recogió 3.185,18 euros, que fueron donadas a la Asociación Riojana de Enfermedades Raras (ARER).

El conjunto se completará con la iluminación del edificio del Ayuntamiento, en cuya fachada se instalará una estructura de bombillas LED en forma de cascada para simular un cielo estrellado como fondo del belén.

Además de construcciones como un pozo, una noria, una fragua, un guardaviñas o varias casas, los visitantes podrán encontrar representaciones de la Muralla del Revellín, del Castillo de Clavijo, de la fuente del Peregrino, de la iglesia de San Bartolomé, de Palacio, la ermita de San Esteban, de el Picuezo y la Picueza de Autol y la Casona de Briones.

