Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
Los dos restaurantes, en Duques de Nájera y Gran Vía, habían iniciado su actividad sin contar con la preceptiva autorización municipal
La Rioja
Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:30
La Policía Local de Logroño clausuró ayer viernes, 5 de septiembre, dos establecimientos de restauración dedicados a venta de kebab por realizar esta actividad careciendo de licencia.
La actuación de la Policía Local se ha llevado a cabo tras la correspondiente resolución de la Concejalía de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular en la que se ordena a la sociedad propietaria de ambos establecimientos, ubicados en las calles Duques de Nájera y Gran Vía Juan Carlos I, que paralicen de forma inmediata la actividad de restaurante de comida rápida de tipo kebab desarrollada sin la preceptiva licencia municipal.
