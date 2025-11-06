LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las clarisas 'fichan' en India

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:21

El convento de las hermanas Clarisas de Nájera cuenta entre sus religiosas con varias de origen indio, en una relación entre el país asiático que ... se mantiene desde hace tiempo. De hecho, hace treinta años saltaba a las noticias que el cenobio había pagado a un intermediario 675.000 pesetas por traer a tres novicias indias hasta Nájera, una fórmula que empezaba a extenderse en congregaciones de todo el país y que levantó cierta polémica y reticencias por parte de las autoridades eclesiásticas: «Dificulta la formación y favorece la admisión de candidatos sin vocación». La abadesa del convento najerino se defendía diciendo que estaban «contentísimas con ellas».

