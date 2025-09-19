Cincuenta solares siguen pendientes de desbrozar en Logroño a punto de finalizar el verano Vecinos de Vara de Rey, últimos en dar la voz de alarma, reclaman la limpieza de una de las parcelas resultantes del nudo en la confluencia con Duques de Nájera

Imagen de la parcela por la que han protestado los vecinos del edificio Patricia, con maleza junto al arbolado silvestre.

Javier Campos Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:45

No es un caso aislado, no, ni mucho menos este verano, que tampoco. De hecho, y según reconoció el concejal de Medio Ambiente en el último pleno municipal, el correspondiente al mes de septiembre, son 50 los solares que siguen pendientes de desbroce, obligación legal que, sobre el papel, concluye el 16 de junio.

Poco después, de hecho, y a finales del citado mes, el PSOE denunciaba que «el abandono de solares públicos y privados elevaba el riesgo de incendios en Logroño», circunstancia que «está provocando quejas y malestar entre los vecinos, además de graves riesgos para su seguridad».Denuncias que no han parado desde entonces, la última, la de la comunidad de propietarios de Vara de Rey 75, 77 y 79.

«Los requerimientos para desbrozar los solares con riesgo de incendio se cumplen solo a medias», protestan desde el edificio Patricia, que a punto de finalizar el verano ponen de manifiesto que la parcela resultante de las obras del nudo en la confluencia con Duques de Nájera se encuentra repleta de maleza. «No sé si la considerarán publica o privada, pero lo cierto es que el estado que presenta dista mucho de ser el deseable, amén de la suciedad y de que se halla abierta, con el cierre de la puerta roto, con el riesgo que ello supone», advierten.

La situación, en cualquier caso, no es excepcional, y los socialistas, en ese sentido, coincidiendo con el final del verano, preguntaban al gobierno local sobre el desbroce de parcelas y caminos. Una respuesta que llegaba en el pleno de septiembre, con Jesús López reconociendo que, a día de hoy, son 50 los solares, privados, pendientes de desbrozar... requerimiento y advertencia de ejecución subsidiaria incluida.

El Ayuntamiento recordó a través de un bando municipal la obligación de los propietarios de desbrozar y limpiar los solares, terrenos sin edificar y suelo rural del término municipal; y, actualmente, son 224 los terrenos municipales desbrozados, a los que se suman 177 privados, de los que 127 ya están en perfecto estado quedando 50 pendientes.