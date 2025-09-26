LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:15

El diario LA RIOJA del 27 de septiembre de hace cincuenta años, aún entonces bajo la cabecera de Nueva Rioja, daba cuenta de que el Consejo de Ministros se había dado por enterado de las cinco penas capitales impuestas a dos militantes de ETA político-militar y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) que se materializarían ese mismo día, el 27. Ni dos meses después fallecería quien lideraba aquel Consejo de Ministros, Franco. La portada de aquella jornada recogía además temas regionales como el inicio de las fiestas de Arnedo o que la reina de las fiestas de la Vendimia había aprobado la selectividad y, con ello, encauzado su futuro universitario.

