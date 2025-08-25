Demanda Casco Antiguo denuncia que su zona es «el polígono del turismo de borrachera de Logroño» La presidenta de la asociación vecinal ha instado al Ayuntamiento a que trabaje en un «plan de habitabilidad a largo plazo» contra el vandalismo

La presidenta de la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo de Logroño, Iratxe Apeztegia, ha dicho que es necesario que el Ayuntamiento trabaje en «un plan de habitabilidad a largo plazo» en lugar de poner «pequeños parches» contra el vandalismo y las conductas incívicas.

Apeztegia ha subrayado que las situaciones vandálicas se producen «todos los fines de semana, desde enero hasta diciembre», porque en el Casco Antiguo logroñés existe «una concentración masiva de hostelería que hace que un barrio, que es residencial, se llene de gente intoxicada etílicamente todos los fines de semana».

Ha explicado que «sobre todo hay gritos, peleas, orines y defecaciones en la vía pública, así como desperfectos en los portales», a lo que se suma que hay personas que «suelen desperdigar las basuras» que se dejan en la calle.

Ante esta situación, ha proseguido, el equipo de Gobierno local (PP) «pone pequeños parches», pero desde Demanda Casco Antiguo reclaman «que se revierta» el hecho de que esta zona «es el polígono del ocio nocturno».

Ha incidido en que «hay que establecer un plan que no sea a corto plazo, no se trata de tres fines de semana poniendo multas», por lo que esta asociación exige «un plan de habitabilidad para el Casco Antiguo donde hay familias y gente mayor».

Logroño no es la única ciudad en la que se producen estos problemas, sino que, ha destacado, «es la tendencia nacional: hay una concentración masiva en los centros históricos, que son patrimoniales de los municipios, y es una situación insostenible».

«El Casco Antiguo logroñés es el polígono del turismo de borrachera y el ocio nocturno, pero no podemos olvidar que hay vecinos que estamos intentando crear un proyecto de vida, por lo que no se puede convivir con una discoteca debajo de su casa», ha resaltado.

Además, ha asegurado que «prácticamente ya no hay comercio en el Casco Antiguo y, el que existe, está dedicado al turista, como tiendas de recuerdos, lavanderías y sitios para dejar las maletas».

«Desde el Ayuntamiento de Logroño no se ha trabajado nunca en favor de los vecinos, sino siempre de cara al turista», y, aunque el equipo de Gobierno «dice que ha aumentado la seguridad, nosotros no somos conscientes, porque muchas noches tenemos que seguir llamando a la Policía Local», ha subrayado.

Ha explicado que «no es cuestión de poner dos parches, sino de tener ganas de trabajar, coraje y humildad para tener la oportunidad de ser la primera ciudad en España que pueda revertir esto y, además, mano a mano con los vecinos, porque son los que realmente conocen la situación».

Escobar, sobre la situación en el Casco Antiguo: «Desde el minuto 1 hemos entendido que tiene que ser cada día más habitable» El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha instado a la organización Demanda Casco Antiguo y a cualquier otro colectivo que «arrimen el hombro» y que respeten las medidas desarrolladas por el Consistorio, que han sido «consensuadas». El primer edil logroñés, en relación a la instancia de la citada asociación de que el Ayuntamiento trabaje en «un plan de habitabilidad a largo plazo», en lugar de poner «pequeños parches» contra el vandalismo y las conductas incívicas en la ciudad, ha subrayado que todo lo que se está haciendo en torno al Casco Antiguo en esta legislatura tiene un origen en una iniciativa de la oposición». Una propuesta que, según ha apuntado, respaldó el PP porque entendió que esta zona «merecía un consenso». «Parece que (los populares) somos los únicos que estamos siguiendo esa hoja de ruta. Desde el minuto 1 hemos entendido que el Casco Antiguo es lo que aglutina el alma de nuestra ciudad y que tiene que ser cada día más habitable», ha recalcado. En este sentido, ha citado diversas actuaciones, como la mejora de la seguridad, la iluminación y la limpieza, conversaciones con la hostelería y la modificación de la ordenanza de terrazas.