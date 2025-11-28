Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño La superficie, de carácter 'Express', contará con un horario de 9.00 a 22.00 horas todos los días del año y la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo teme que suponga «otro golpe para la turistificación»

Diego Marín A. Logroño Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:04

El casco antiguo de Logroño va a contar con un nuevo supermercado, el único de la zona, una demanda de sus asociaciones vecinales. El local del número 19 de la calle Portales, donde antes se encotraba la tienda de regalos Sé Happy, ultima estos días su acondicionamiento para abrir un Carrefour Express que estará regentado por Peiyan Wang y abrirá todos los días, de lunes a domingo, todos los días del año, también festivos, los 365 días del año. No obstante, cabe señalar que la zona cuenta con la plaza de Abastos y un supermercado Alcampo muy cerca, en la calle Juan XIII.

Según informa Carrefour, la apertura será el próximo viernes 5 de diciembre. En el escaparate del local ya se informa de un oferta de empleo: «Se busca dependiente/a para trabajar en tienda. Requisitos: buena atención al cliente, responsabilidad y puntualidad y disponibilidad inmediata». Este será el noveno Carrefour Express de Logroño, además de los de Lardero y Villamediana. En la capital riojana la marca cuenta, además, con un hipermercado en el Centro Comercial Berceo y un supermercado en la avenida de La Rioja. Peiyan Wang, promotor del establecimiento, ha destacado a Diario LA RIOJA que va a ser el único supermercado del casco antiguo de Logroño y que espera contratar a al menos seis personas.

Iratxe Apeztegia, presidenta de la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo, declara que, «en principio, parece una propuesta interesante», aunque señala que, «si observamos otras ciudades con la misma problemática que el casco histórico de Logroño, que abran un Carrefour Express en una zona tensionada de pisos turísticos suele significar que la empresa detecta un mercado para los turistas que necesitan comprar productos básicos de manera rápida y cercana». Así que para Iratxe Apeztegia la apertura de una superficie de estas características «suele indicar que la zona tiene un alto potencial de consumo de proximidad, ya que el formato 'express' se adapta para atender las necesidades inmediatas del consumidor, en este caso, los huéspedes de alquileres turísticos, siendo, además, sus productos más caros que en los hipermercados de mayor tamaño». No obstante, la presidenta de Demanda Casco Antiguo da un voto de confianza y expone que «iremos viendo con el tiempo si ha sido un acierto para el barrio o ha sido, como ocurre en otras ciudades, otro golpe para la turistificación».

